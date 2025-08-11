Недвижимость, премиум-авто и заграница: кто сегодня считается элитой в России

Состоятельные россияне считают, что для комфортной жизни одному члену семьи необходимо около 250 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в свежем выпуске информационного листа "НЭП: Новости экономического поведения" НИУ ВШЭ.
При этом, чтобы ощущать себя по-настоящему обеспеченными, респонденты назвали сумму вдвое больше — около полумиллиона рублей.
По данным исследования, главные признаки высокого статуса для этой группы — наличие недвижимости, премиального транспорта и регулярные зарубежные поездки. Эти атрибуты отметили более половины опрошенных.
Если бы доходы выросли, почти половина участников опроса предпочла бы направить лишние средства на сбережения, треть — вложить их в бизнес, инвестиции или доходную недвижимость.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
