0:51
Экономика

Состоятельные россияне считают, что для комфортной жизни одному члену семьи необходимо около 250 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в свежем выпуске информационного листа "НЭП: Новости экономического поведения" НИУ ВШЭ.

списание долгов
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
списание долгов

При этом, чтобы ощущать себя по-настоящему обеспеченными, респонденты назвали сумму вдвое больше — около полумиллиона рублей.

По данным исследования, главные признаки высокого статуса для этой группы — наличие недвижимости, премиального транспорта и регулярные зарубежные поездки. Эти атрибуты отметили более половины опрошенных.

Если бы доходы выросли, почти половина участников опроса предпочла бы направить лишние средства на сбережения, треть — вложить их в бизнес, инвестиции или доходную недвижимость.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
