Командировки смещаются в регионы: кто и куда ездит в 2025 году

Зумеры ездят в командировки всё чаще, но компании тратят на них всё меньше

В 2025 году деловые поездки стали чаще у представителей поколения зумеров (1997-2012), однако компании по-прежнему тратят на них меньше, чем на более опытных коллег.

По данным сервиса "OneTwoTrip для бизнеса", число командировок молодых специалистов выросло на 55,8% по сравнению с прошлым годом, что стало самым заметным ростом среди всех возрастных категорий.

При этом наибольшая доля бизнес-путешественников всё же приходится на миллениалов (1981-1996) — им оформлено более половины всех заказов. Аналитика показывает, что зумеры чаще других ездят за границу: средняя продолжительность их зарубежных командировок составляет 7,7 дня, тогда как внутри страны — всего 2,1 дня. У бумеров (1946-1963) зарубежные поездки в среднем длятся 7 дней.

Разница заметна и в расходах. Средний чек командировки бумеров в 2025 году составляет около 42 тысяч рублей — это максимальный показатель среди всех поколений. Зумеры, несмотря на продолжительные зарубежные поездки, обходятся работодателям дешевле всех: около 25 500 рублей на одну командировку.

Проректор Российcкой международной академии туризма Татьяна Рассохина поясняет, что причина не в возрасте как таковом, а в уровне занимаемых должностей: молодые сотрудники пока редко получают посты, предполагающие масштабные деловые поездки с высокими бюджетами.

По данным компании "Аэроклуб", чаще всего в командировки отправляются работники нефтегазовой отрасли, энергетики, добывающей промышленности и ритейла. Управляющий директор компании Юлия Липатова отмечает, что деловая активность всё чаще смещается в регионы, где сосредоточены производственные мощности, логистические центры и сырьевая инфраструктура, а Москва и Санкт-Петербург постепенно уступают часть потока.

