Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В рейтинг ненадёжных авто вошли Ford Kuga II, Lada XRAY и Citroën C-Elysee
В Меконге пойман пресноводный хвостокол длиной почти 4 метра и весом 300 кг
Саммит президентов России и США пройдёт 15 августа на Аляске — РБК
Хлеб без муки и дрожжей: рецепт из 2 ингредиентов для тех, кто следит за фигурой
Цитрусовые корки как защитный барьер от ос: как это работает
Сладкое, фастфуд и алкоголь вызывают энергетический спад — мнение врачей
Бывший муж Татьяны Булановой захотел в подтанцовку к экс-супруге
Окрасилась в зелёный: опасности для реки Каргалы нет — уверяют власти Алматы
Экспресс-рецепты домашних патчей для глаз — от увлажнения до снятия отеков

Командировки смещаются в регионы: кто и куда ездит в 2025 году

Зумеры ездят в командировки всё чаще, но компании тратят на них всё меньше
2:17
Экономика

В 2025 году деловые поездки стали чаще у представителей поколения зумеров (1997-2012), однако компании по-прежнему тратят на них меньше, чем на более опытных коллег.

Деньги
Фото: www.pexels.com/ by Nicola Barts is licensed under Бесплатное использование
Деньги

По данным сервиса "OneTwoTrip для бизнеса", число командировок молодых специалистов выросло на 55,8% по сравнению с прошлым годом, что стало самым заметным ростом среди всех возрастных категорий.

При этом наибольшая доля бизнес-путешественников всё же приходится на миллениалов (1981-1996) — им оформлено более половины всех заказов. Аналитика показывает, что зумеры чаще других ездят за границу: средняя продолжительность их зарубежных командировок составляет 7,7 дня, тогда как внутри страны — всего 2,1 дня. У бумеров (1946-1963) зарубежные поездки в среднем длятся 7 дней.

Разница заметна и в расходах. Средний чек командировки бумеров в 2025 году составляет около 42 тысяч рублей — это максимальный показатель среди всех поколений. Зумеры, несмотря на продолжительные зарубежные поездки, обходятся работодателям дешевле всех: около 25 500 рублей на одну командировку.

Проректор Российcкой международной академии туризма Татьяна Рассохина поясняет, что причина не в возрасте как таковом, а в уровне занимаемых должностей: молодые сотрудники пока редко получают посты, предполагающие масштабные деловые поездки с высокими бюджетами.

По данным компании "Аэроклуб", чаще всего в командировки отправляются работники нефтегазовой отрасли, энергетики, добывающей промышленности и ритейла. Управляющий директор компании Юлия Липатова отмечает, что деловая активность всё чаще смещается в регионы, где сосредоточены производственные мощности, логистические центры и сырьевая инфраструктура, а Москва и Санкт-Петербург постепенно уступают часть потока.

Уточнения

Командиро́вка Командирование — служебное поручение, исполняемое вне места постоянной работы, направление командованием (руководством) кого-либо куда-либо со служебным (рабочим) заданием, поручением.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Домашние животные
Способы избавиться от осиного гнезда в доме или саду и основные ошибки
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Продливаем вкус свежих кабачков до весны: полезные рекомендации
Вирусный тренд TikTok: работает ли лёд для мытья полов
В Германии насчитывается более 350 курортных городов со словом Bad в названии
Забитый фильтр в АКПП может привести к повреждению важных механических компонентов
Учёные изучают метеорит из пояса астероидов, упавший в США
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Врач: мороженое снижает боль в горле за счёт охлаждающего эффекта
Обертывания, которые подтянут кожу и улучшат настроение в один вечер
Быстрые малосольные огурцы на минеральной воде: простой рецепт за 24 часа
Фокусник Амаяк Акопян вышел из тени и пожаловался на безработицу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.