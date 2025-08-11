Золото обновило исторический рекорд: как это отразится на ценах в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Золото вновь побило исторический ценовой рекорд, отражая усиливающиеся опасения инвесторов за перспективы мировой экономики. За последнюю неделю унция (31,1 грамма) подорожала на 2,32% и достигла 3534,1 доллара, превысив апрельский максимум в 3509,9 доллара.

Золото
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Золото

Экономисты уверяют, что рост котировок драгметалла почти не затронет повседневные траты большинства россиян.

По оценке заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александра Абрамова, около половины золота в стране потребляет ювелирная промышленность, остальная часть уходит в инвестиционный сегмент — в резервы Банка России, а также к частным и корпоративным инвесторам.

Он отметил, что для массовых товаров этот рост цен не станет значимым фактором, пишет "Рамблер".

Схожего мнения придерживается профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Михаил Гордиенко. По его словам, подорожание золота почти не влияет на денежно-кредитную политику и не оказывает прямого воздействия на инфляцию.

Существенные изменения цен возможны лишь там, где золото является конечным товаром, например, в ювелирных изделиях. Здесь рост уже заметен: украшения подорожали примерно на четверть по сравнению с прошлым годом, что, по наблюдениям эксперта, снизило потребительский спрос.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
