Почему редкоземельный бум может стартовать именно в России: ответы экспертов

Эксперты: Россия может войти в пятерку лидеров по редкоземельным металлам

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, к 2030 году Россия имеет все шансы войти в пятерку ведущих мировых производителей редкоземельных металлов. В настоящее время лидерство в этой сфере принадлежит Китаю, США, Мьянме, Австралии и Таиланду, тогда как доля России оценивается всего в 1%.

Как пояснила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко, такая ситуация связана с высокой энергоемкостью и низкой рентабельностью технологий обогащения, применяемых в стране.

Редкоземельные металлы играют критически важную роль в производстве современной электроники и других высокотехнологичных отраслях. Несмотря на значительные запасы этих ресурсов, их добыча в России практически не развивается из-за необходимости крупных капиталовложений и высокой трудоемкости процессов.

Для достижения амбициозной цели — вхождения в топ-5 мировых производителей — потребуется реализовать комплекс мер.

Среди ключевых направлений эксперты называют локализацию высокотехнологичных производств, освоение новых типов рудных месторождений, внедрение полного цикла переработки металлов, а также разработку государственных программ поддержки отрасли.

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).



