Оптический гигант из Петербурга неожиданно вышел в плюс после долгих лет убытков — что помогло

Предприятие "Ломо" из Санкт-Петербурга, известное как крупный производитель оптической техники, впервые за много лет завершило квартал с прибылью. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, под управление которого компания перешла в мае 2024 года.
"Действительно, "Ломо" к нам вошло в контур год назад, даже, наверное, чуть больше. Я могу сказать, что за этот срок практически полностью удалось пересмотреть всю систему, которая работала на предприятии. Первый раз за долго-долгое время в первом квартале предприятие показало прибыль", — рассказал Лушников.
По его словам, предприятие находилось в тяжёлом финансовом положении. Но проведённая реструктуризация, переговоры с кредиторами и поддержка Минпромторга помогли изменить ситуацию к лучшему.
Лушников отметил, что компания теперь уверенно смотрит в будущее. Производственные мощности загружены, востребованность продукции высока.
Особое внимание уделяется не только военной, но и гражданской продукции:
"Мы очень активно это развиваем. И сейчас уже запустили новые разработки", — подчеркнул он.
В августе 2024 года Лушников сообщал, что в состав концерна помимо "Ломо" вошли Липецкий механический завод и Кировский завод "Маяк". Во всех случаях цель была одна — снизить издержки, прежде всего в рамках гособоронзаказа.
АО "Ломо" разрабатывает и производит сложные оптические и оптико-электронные системы. Среди известных разработок — прицелы ночного видения "Маугли-2" и "Маугли-2М" для переносных зенитных комплексов, которые позволяют обнаруживать, сопровождать и поражать цели как днём, так и ночью.
