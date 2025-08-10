Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оптический гигант из Петербурга неожиданно вышел в плюс после долгих лет убытков — что помогло

Алан Лушников сообщил о первой за долгое время прибыли Ломо после реструктуризации
2:14
Экономика

Предприятие "Ломо" из Санкт-Петербурга, известное как крупный производитель оптической техники, впервые за много лет завершило квартал с прибылью. Об этом сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников, под управление которого компания перешла в мае 2024 года.

КОМО
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
КОМО

Переломный момент

"Действительно, "Ломо" к нам вошло в контур год назад, даже, наверное, чуть больше. Я могу сказать, что за этот срок практически полностью удалось пересмотреть всю систему, которая работала на предприятии. Первый раз за долго-долгое время в первом квартале предприятие показало прибыль", — рассказал Лушников.

По его словам, предприятие находилось в тяжёлом финансовом положении. Но проведённая реструктуризация, переговоры с кредиторами и поддержка Минпромторга помогли изменить ситуацию к лучшему.

Что изменилось

Лушников отметил, что компания теперь уверенно смотрит в будущее. Производственные мощности загружены, востребованность продукции высока.

Особое внимание уделяется не только военной, но и гражданской продукции:

  • тактическим изделиям для Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Сухопутных войск РФ.
  • медицинской технике — от микроскопов и эндоскопов до лазерных систем.

Оптика для кино- и фототехники.

"Мы очень активно это развиваем. И сейчас уже запустили новые разработки", — подчеркнул он.

Место в концерне "Калашников"

В августе 2024 года Лушников сообщал, что в состав концерна помимо "Ломо" вошли Липецкий механический завод и Кировский завод "Маяк". Во всех случаях цель была одна — снизить издержки, прежде всего в рамках гособоронзаказа.

Продукция и компетенции

АО "Ломо" разрабатывает и производит сложные оптические и оптико-электронные системы. Среди известных разработок — прицелы ночного видения "Маугли-2" и "Маугли-2М" для переносных зенитных комплексов, которые позволяют обнаруживать, сопровождать и поражать цели как днём, так и ночью.

Уточнения

Промы́шленность (от рус. промышлять, промысел) — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
