Вашингтон готовит жёсткий ответ Пекину: повод — российская нефть

Вице-президент США Джей Ди Вэнс: Трамп рассматривает пошлины против Китая за импорт российской нефти

Вашингтон может ввести новые торговые меры против Пекина за закупку российской нефти, однако решение пока не принято. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент сказал, что думает над этим, но пока еще не принял какого-либо окончательного решение Очевидно, что вопрос с Китаем более сложный, потому что наши отношения с Китаем влияют на множество других вещей, которые не относятся к ситуации с Россией. Президент изучает варианты", — отметил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Пример Индии

Ранее, 6 августа, США уже ввели дополнительные тарифы против Индии за покупку российской нефти и нефтепродуктов. Новые пошлины составили 25%, что увеличило общий тариф на индийский экспорт в США до 50%.

Возможные шаги против Китая

Согласно указу президента Дональда Трампа, аналогичные меры могут быть применены и к другим странам, если они продолжают закупать российскую нефть. Китай — один из главных кандидатов на попадание в этот список, однако Белый дом пока выжидает, взвешивая политические и экономические последствия.

Уточнения

