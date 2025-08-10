Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вашингтон готовит жёсткий ответ Пекину: повод — российская нефть

Вице-президент США Джей Ди Вэнс: Трамп рассматривает пошлины против Китая за импорт российской нефти
1:15
Экономика

Вашингтон может ввести новые торговые меры против Пекина за закупку российской нефти, однако решение пока не принято. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Дональд Трамп
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дональд Трамп

"Президент сказал, что думает над этим, но пока еще не принял какого-либо окончательного решение Очевидно, что вопрос с Китаем более сложный, потому что наши отношения с Китаем влияют на множество других вещей, которые не относятся к ситуации с Россией. Президент изучает варианты", — отметил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Пример Индии

Ранее, 6 августа, США уже ввели дополнительные тарифы против Индии за покупку российской нефти и нефтепродуктов. Новые пошлины составили 25%, что увеличило общий тариф на индийский экспорт в США до 50%.

Возможные шаги против Китая

Согласно указу президента Дональда Трампа, аналогичные меры могут быть применены и к другим странам, если они продолжают закупать российскую нефть. Китай — один из главных кандидатов на попадание в этот список, однако Белый дом пока выжидает, взвешивая политические и экономические последствия.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс (англ. James David Vance; известный по инициалам как Джей Ди Вэнс (англ. JD Vance); имя при рождении — Джеймс До́нальд Бо́умен (англ. James Donald Bowman); род. 2 августа 1984, Мидлтаун, штат Огайо, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
