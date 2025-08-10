Премия под защитой закона: как не стать жертвой незаконного снижения выплат

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, которые ограничат возможность работодателей снижать премии сотрудникам. По новым правилам уменьшение премии не должно приводить к снижению зарплаты более чем на 20%.
Как пояснил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, незаконное лишение премии будет приравнено к невыплате зарплаты и повлечёт административную ответственность, пишет ТАСС.
Размеры штрафов:
Работники, которые считают, что их лишили премии неправомерно, могут подать жалобу работодателю, обратиться в трудовую инспекцию или подать иск в суд.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
