Премия под защитой закона: как не стать жертвой незаконного снижения выплат

Работодателям напомнили: незаконное лишение премии — правонарушение

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, которые ограничат возможность работодателей снижать премии сотрудникам. По новым правилам уменьшение премии не должно приводить к снижению зарплаты более чем на 20%.

Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Как пояснил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, незаконное лишение премии будет приравнено к невыплате зарплаты и повлечёт административную ответственность, пишет ТАСС.

Размеры штрафов:

для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 1 000 до 5 000 рублей;

для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Работники, которые считают, что их лишили премии неправомерно, могут подать жалобу работодателю, обратиться в трудовую инспекцию или подать иск в суд.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.