Премия под защитой закона: как не стать жертвой незаконного снижения выплат

Работодателям напомнили: незаконное лишение премии — правонарушение
С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, которые ограничат возможность работодателей снижать премии сотрудникам. По новым правилам уменьшение премии не должно приводить к снижению зарплаты более чем на 20%.

Как пояснил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, незаконное лишение премии будет приравнено к невыплате зарплаты и повлечёт административную ответственность, пишет ТАСС.

Размеры штрафов:

  • для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей — от 1 000 до 5 000 рублей;
  • для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Работники, которые считают, что их лишили премии неправомерно, могут подать жалобу работодателю, обратиться в трудовую инспекцию или подать иск в суд.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
