Бизнесу на даче объявили войну? Чем грозит новый закон

Юрист Никита Кулачкин: с 1 сентября 2025 года в СНТ нельзя будет размещать коммерческие объекты
0:54
Экономика

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу полный запрет на ведение предпринимательской деятельности на землях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщил юрист Никита Кулачкин в эфире РЕН ТВ.

Дача и налоги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дача и налоги

Новые поправки в закон прямо запрещают размещение на дачных участках любых коммерческих объектов — от хостелов и складов до мастерских и автосервисов.

Согласно документу, все постройки на территории СНТ должны использоваться исключительно для личных нужд владельцев. Возможности для торговли или оказания бытовых услуг больше не предусмотрены.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. При этом местные власти получат расширенные полномочия для проведения проверок на участках.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
