Бизнесу на даче объявили войну? Чем грозит новый закон

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу полный запрет на ведение предпринимательской деятельности на землях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщил юрист Никита Кулачкин в эфире РЕН ТВ.
Новые поправки в закон прямо запрещают размещение на дачных участках любых коммерческих объектов — от хостелов и складов до мастерских и автосервисов.
Согласно документу, все постройки на территории СНТ должны использоваться исключительно для личных нужд владельцев. Возможности для торговли или оказания бытовых услуг больше не предусмотрены.
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. При этом местные власти получат расширенные полномочия для проведения проверок на участках.
Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.
