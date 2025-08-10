Мошенники нашли способ обманывать любителей косметики

В стране зафиксирована новая схема телефонного мошенничества, замаскированная под доставку косметической продукции.
Как рассказал RT заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ "Технологии хранения и анализа больших данных" МГУ Тимофей Воронин, злоумышленники выдают себя за сотрудников службы доставки.
Сценарий всегда похож: неизвестный звонит и сообщает, что вам отправлен "подарок" от крупного магазина товаров для красоты. Далее мошенники утверждают, что в базе нет вашего адреса, и просят его уточнить. Чтобы "подтвердить доставку", требуют ввести код из SMS.
Часто к этому добавляется давление: вас пугают тем, что товар отправят на платное хранение, если вы откажетесь назвать данные.
Эксперт напоминает:
