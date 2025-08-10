Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стилисты назвали 7 стильных способов носить спортивные леггинсы: с каблуками, платьем и сапогами
Агрономы назвали оптимальные сроки сбора томатов в открытом грунте и теплице
Пермские учёные создали модель для улучшения освещения при операциях
Алексей Панин* больше не в розыске: реакция актёра на решение по делу о Крыме
Евгений Тепляков заявил, что Ксения Собчак пожалела денег на образование сына
Сон с собакой или кошкой может вызывать аллергию и проблемы с поведением
Осло, Берген, Стокгольм и Копенгаген подходят для летнего отдыха в Скандинавии — туроператоры
Вот как правильно выполнять становую тягу для максимальной пользы
Овощные добавки в фарш увеличивают объём и улучшают текстуру котлет

Доходность по-русски: кто стал лидером на рынке инвестиций в 2025 году

Банк России: ОФЗ обогнали золото и стали лидерами доходности за год
1:48
Экономика

В июльском обзоре Банка России оказалось неожиданное лидерство: за последние 12 месяцев на вершину доходности среди российских активов вышли облигации федерального займа (ОФЗ).

Банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Они принесли инвесторам в среднем 27,4% годовых, обогнав не только золото (24,6%), но и корпоративные облигации с рейтингом "А" (26,5%).

Ещё недавно золото уверенно удерживало статус самого прибыльного инструмента на годовом горизонте, но теперь его потеснили госбумаги.

Что показал 2025 год

С начала года лидерами по доходности остаются корпоративные облигации — в диапазоне от 16,5% до 27%, а также ОФЗ (18,7%). На другом конце рейтинга — валютные активы.

Депозиты в иностранной валюте показали результат от 9,8% до 18,1%, а замещающие облигации — лишь 11,7%.

Июль: неожиданная перестановка

В отдельном месяце картина изменилась:

  1. Замещающие облигации вырвались в лидеры с результатом 6,4%
  2. Акции IT-компаний показали 6,1%.
  3. Корпоративные облигации "А" — 5,2%.
  4. Корпоративные облигации "ВВВ" — 4,9%.
  5. Депозиты в долларах США и ОФЗ — по 4,5%.
  6. Корпоративные облигации "АА" и акции телеком-отрасли — по 4,1%.
  7. Депозиты в юанях — 4%.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Популярное
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн

Удивительное открытие ученых: в недрах Земли скрыт океан, эквивалентный объему трёх океанов! Это открытие открывает новые горизонты для науки и экологии.

В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Агрономы назвали оптимальные сроки сбора томатов в открытом грунте и теплице
Пермские учёные создали модель для улучшения освещения при операциях
Алексей Панин* больше не в розыске: реакция актёра на решение по делу о Крыме
Евгений Тепляков заявил, что Ксения Собчак пожалела денег на образование сына
Сон с собакой или кошкой может вызывать аллергию и проблемы с поведением
Осло, Берген, Стокгольм и Копенгаген подходят для летнего отдыха в Скандинавии — туроператоры
Вот как правильно выполнять становую тягу для максимальной пользы
Банк России: ОФЗ обогнали золото и стали лидерами доходности за год
Овощные добавки в фарш увеличивают объём и улучшают текстуру котлет
Продавцам авто советуют не переводить задаток и не оплачивать подготовку заранее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.