Доходность по-русски: кто стал лидером на рынке инвестиций в 2025 году

В июльском обзоре Банка России оказалось неожиданное лидерство: за последние 12 месяцев на вершину доходности среди российских активов вышли облигации федерального займа (ОФЗ).
Они принесли инвесторам в среднем 27,4% годовых, обогнав не только золото (24,6%), но и корпоративные облигации с рейтингом "А" (26,5%).
Ещё недавно золото уверенно удерживало статус самого прибыльного инструмента на годовом горизонте, но теперь его потеснили госбумаги.
С начала года лидерами по доходности остаются корпоративные облигации — в диапазоне от 16,5% до 27%, а также ОФЗ (18,7%). На другом конце рейтинга — валютные активы.
Депозиты в иностранной валюте показали результат от 9,8% до 18,1%, а замещающие облигации — лишь 11,7%.
В отдельном месяце картина изменилась:
