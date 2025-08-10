Доходность по-русски: кто стал лидером на рынке инвестиций в 2025 году

Банк России: ОФЗ обогнали золото и стали лидерами доходности за год

В июльском обзоре Банка России оказалось неожиданное лидерство: за последние 12 месяцев на вершину доходности среди российских активов вышли облигации федерального займа (ОФЗ).

Они принесли инвесторам в среднем 27,4% годовых, обогнав не только золото (24,6%), но и корпоративные облигации с рейтингом "А" (26,5%).

Ещё недавно золото уверенно удерживало статус самого прибыльного инструмента на годовом горизонте, но теперь его потеснили госбумаги.

Что показал 2025 год

С начала года лидерами по доходности остаются корпоративные облигации — в диапазоне от 16,5% до 27%, а также ОФЗ (18,7%). На другом конце рейтинга — валютные активы.

Депозиты в иностранной валюте показали результат от 9,8% до 18,1%, а замещающие облигации — лишь 11,7%.

Июль: неожиданная перестановка

В отдельном месяце картина изменилась:

Замещающие облигации вырвались в лидеры с результатом 6,4% Акции IT-компаний показали 6,1%. Корпоративные облигации "А" — 5,2%. Корпоративные облигации "ВВВ" — 4,9%. Депозиты в долларах США и ОФЗ — по 4,5%. Корпоративные облигации "АА" и акции телеком-отрасли — по 4,1%. Депозиты в юанях — 4%.

Уточнения

