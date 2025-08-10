Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер Ротач назвала 6 упражнений для быстрого избавления от большого живота
В Индии в сезон дождей стоит посетить Гоа, Ваянад, Маунт-Абу, Удайпур
Растительные белки богаты фитонутриентами для клеточного обновления
Учёные NJIT обнаружили древнейшего карибского муравья в янтаре
Камчатка готовится к запуску двух новых экологических маршрутов в Кроноцком заповеднике — ТАСС
Леонтьев признался, что будет счастлив увидеть любимых зрителей на Новой волне
Гастролиты помогают крокодилам и аллигаторам дольше оставаться под водой
Пышный пирог на 1 яйце: простой рецепт для начинающих кондитеров – нужен всего час
Учёные Миссури составили карту экосистемы каменноугольного периода в Иллинойсе

Больше никаких кошельков, набитых мелочью: 5 способов выгодно избавиться от монет

Не спешите избавляться от мелочи: 5 способов её выгодно использовать
3:32
Экономика

Если вы предпочитаете наличные, рано или поздно у вас наберется мелочь. Кажется, что монеты мелких номиналов уже никуда не годятся, но это не так: даже 1 копейка — официальное платежное средство, как и банкнота в 1000 рублей. 

Деньги
Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Вы вправе расплатиться мелкими монетами за товары и услуги — по закону продавец обязан принять размен любого номинала, если это официальное средство платежа, отмечает инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова. Однако продавец может отказать, если в одном платеже больше 50 монет. Это не закон, а рекомендация Банка России кредитным организациям, но её часто придерживаются.

Советы для оплаты мелочью:

  • Отсортируйте монеты по номиналу заранее.
  • Приходите в магазин в спокойное время без очередей.
  • Сообщите кассиру, что будете платить мелочью.
  • Выкладывайте монеты порциями, чтобы кассиру было удобно считать.
  • Можно попросить разделить платеж — часть мелочью, остальное картой.

Обмен мелочи в банке

Многие банки принимают монеты для обмена на купюры. Обычно это от 100-300 монет или от 500 рублей. Часто принимаются монеты от 10 копеек и выше — уточните в конкретном отделении.

Для ускорения процесса возьмите монеты, рассортированные по номиналу, и сложите их в прозрачные пакеты или скрутки, пишет "Рамблер".

Важно: банки могут брать комиссию до 3%. Например, в Сбербанке без комиссии принимают рассортированные монеты до 3000 рублей (не более трёх номиналов). При превышении лимита комиссия — 1,5%, минимум 100 рублей. Для обмена суммы выше 40 тысяч рублей понадобится паспорт.

Положить мелочь на вклад

Мелочь можно внести на вклад или накопительный счёт — банк не вправе отказать, напоминает эксперт. Если отказали — требуйте письменный отказ и жалуйтесь в головной офис банка или в Банк России.

Это зачастую выгоднее обмена, ведь комиссии за зачисление нет.

Сдача мелочи в автоматы

В крупных городах есть автоматы приёма монет. Они пересчитают монеты и предложат варианты: перевести деньги на банковскую карту, счёт телефона, пожертвовать или получить электронный сертификат.

Комиссии за перевод на карту или телефон могут доходить до 20%. Например, терминалы "Монетной компании" берут до 19,9% за пополнение мобильного.

Пополнение мобильного и проездного

Некоторые терминалы принимают монеты для оплаты мобильной связи, но комиссии там высокие — до 15%. Исключения есть (например, "Тинькофф Мобайл" без комиссии).

Пополнение проездных (метро, "Тройка", "Стрелка") часто доступно без комиссии через кассы или терминалы с монетоприёмниками.

Другие варианты использования мелочи

  • Благотворительность. Пожертвования в ящики в магазинах и аптеках.
  • Вендинговые автоматы. Кофе и снеки в университетах и на вокзалах принимают монеты.
  • Размен и мелкие платежи. Проезд в маршрутках, парковка, чаевые.
  • Обучение детей. Игры с мелочью развивают финансовую грамотность.

Уточнения

Моне́та — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Еда и рецепты
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций Аудио 
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Леонтьев признался, что будет счастлив увидеть любимых зрителей на Новой волне
Гастролиты помогают крокодилам и аллигаторам дольше оставаться под водой
Не спешите избавляться от мелочи: 5 способов её выгодно использовать
Пышный пирог на 1 яйце: простой рецепт для начинающих кондитеров – нужен всего час
Учёные Миссури составили карту экосистемы каменноугольного периода в Иллинойсе
Улучшение структуры почвы: незаметная полезность осенней ботвы
Секреты ухода за автомобилем: экономия топлива и свежесть салона за 3 шага
Секреты парфюмеров: как наносить духи так, чтобы вас запомнили навсегда
Популярные цвета и фактуры обоев для прихожей — советы специалистов
Врачи: небольшие изменения в распорядке дня помогают справиться с выгоранием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.