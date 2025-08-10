Больше никаких кошельков, набитых мелочью: 5 способов выгодно избавиться от монет

Не спешите избавляться от мелочи: 5 способов её выгодно использовать

3:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если вы предпочитаете наличные, рано или поздно у вас наберется мелочь. Кажется, что монеты мелких номиналов уже никуда не годятся, но это не так: даже 1 копейка — официальное платежное средство, как и банкнота в 1000 рублей.

Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Вы вправе расплатиться мелкими монетами за товары и услуги — по закону продавец обязан принять размен любого номинала, если это официальное средство платежа, отмечает инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова. Однако продавец может отказать, если в одном платеже больше 50 монет. Это не закон, а рекомендация Банка России кредитным организациям, но её часто придерживаются.

Советы для оплаты мелочью:

Отсортируйте монеты по номиналу заранее.

Приходите в магазин в спокойное время без очередей.

Сообщите кассиру, что будете платить мелочью.

Выкладывайте монеты порциями, чтобы кассиру было удобно считать.

Можно попросить разделить платеж — часть мелочью, остальное картой.

Обмен мелочи в банке

Многие банки принимают монеты для обмена на купюры. Обычно это от 100-300 монет или от 500 рублей. Часто принимаются монеты от 10 копеек и выше — уточните в конкретном отделении.

Для ускорения процесса возьмите монеты, рассортированные по номиналу, и сложите их в прозрачные пакеты или скрутки, пишет "Рамблер".

Важно: банки могут брать комиссию до 3%. Например, в Сбербанке без комиссии принимают рассортированные монеты до 3000 рублей (не более трёх номиналов). При превышении лимита комиссия — 1,5%, минимум 100 рублей. Для обмена суммы выше 40 тысяч рублей понадобится паспорт.

Положить мелочь на вклад

Мелочь можно внести на вклад или накопительный счёт — банк не вправе отказать, напоминает эксперт. Если отказали — требуйте письменный отказ и жалуйтесь в головной офис банка или в Банк России.

Это зачастую выгоднее обмена, ведь комиссии за зачисление нет.

Сдача мелочи в автоматы

В крупных городах есть автоматы приёма монет. Они пересчитают монеты и предложат варианты: перевести деньги на банковскую карту, счёт телефона, пожертвовать или получить электронный сертификат.

Комиссии за перевод на карту или телефон могут доходить до 20%. Например, терминалы "Монетной компании" берут до 19,9% за пополнение мобильного.

Пополнение мобильного и проездного

Некоторые терминалы принимают монеты для оплаты мобильной связи, но комиссии там высокие — до 15%. Исключения есть (например, "Тинькофф Мобайл" без комиссии).

Пополнение проездных (метро, "Тройка", "Стрелка") часто доступно без комиссии через кассы или терминалы с монетоприёмниками.

Другие варианты использования мелочи

Благотворительность. Пожертвования в ящики в магазинах и аптеках.

Вендинговые автоматы. Кофе и снеки в университетах и на вокзалах принимают монеты.

Размен и мелкие платежи. Проезд в маршрутках, парковка, чаевые.

Обучение детей. Игры с мелочью развивают финансовую грамотность.

Уточнения

Моне́та — денежный знак, изготовленный из металла, либо другого материала определённой (стандартизированной) формы, веса и достоинства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.