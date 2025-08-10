Бразилия на прицеле Трампа: российский дизель и удобрения ставят страну под удар

Торговые войны: Бразилия может стать следующей после Индии

Бразилия выразила опасения, что может оказаться под новыми торговыми ограничениями со стороны администрации Дональда Трампа после введения пошлин против Индии. Об этом пишет Financial Times.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Бразилии

Бразильский сенатор Карлос Виала заявил, что недавние санкции в отношении Индии служат предупреждением для Бразилии. Он отметил, что страна закупает у России значительные объемы дизельного топлива и удобрений.

Глава ассоциации импортеров топлива Серхио Араужо подчеркнул, что зависимость Бразилии от российского дизеля остается высокой.

По данным экспертов, Бразилия стала вторым крупнейшим покупателем российского дизельного топлива после Турции. При этом страна импортирует около 85% необходимых ей удобрений.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории).



