Секретный указ Зеленского: полный список подсанкционных лиц и компаний

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российских энергетических компаний и связанных с ними физических лиц. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно указу, под ограничительные меры попали 17 юридических лиц, включая компании "Техэнерго-ЭХП", "Киров — Энергомаш", а также ситуационно-кризисный центр государственной корпорации "Росатом".
Кроме того, санкции введены против 18 физических лиц, связанных с энергетической отраслью России.
В их числе — заместитель главы концерна "Росэнергоатом" Никита Константинов.
