Экономика

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российских энергетических компаний и связанных с ними физических лиц. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Согласно указу, под ограничительные меры попали 17 юридических лиц, включая компании "Техэнерго-ЭХП", "Киров — Энергомаш", а также ситуационно-кризисный центр государственной корпорации "Росатом".

Кроме того, санкции введены против 18 физических лиц, связанных с энергетической отраслью России.

В их числе — заместитель главы концерна "Росэнергоатом" Никита Константинов.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
