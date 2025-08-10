Секретный указ Зеленского: полный список подсанкционных лиц и компаний

Украина вводит санкции против российских энергокомпаний

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российских энергетических компаний и связанных с ними физических лиц. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, под ограничительные меры попали 17 юридических лиц, включая компании "Техэнерго-ЭХП", "Киров — Энергомаш", а также ситуационно-кризисный центр государственной корпорации "Росатом".

Кроме того, санкции введены против 18 физических лиц, связанных с энергетической отраслью России.

В их числе — заместитель главы концерна "Росэнергоатом" Никита Константинов.

