Первая АЭС Казахстана: как маленький посёлок стал центром большой ядерной стройки

Росатом и Казахстан обсудили кооперацию при строительстве первой АЭС

Первая в истории Казахстана атомная электростанция уже начала строиться, и проект обещает объединить усилия российских и казахстанских специалистов, а также международных партнёров.

8 августа вблизи поселка Улькен в Жамбылском районе Алма-Атинской области состоялась торжественная церемония старта строительства. Мероприятие прошло при участии председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадама Саткалиева и генерального директора "Росатома" Алексея Лихачёва.

"Мы предлагаем построить действительно бестселлер рынка атомных технологий", — подчеркнул Лихачёв, добавив, что сейсмоактивность региона потребовала внедрения дополнительных мер безопасности в проект.

Встреча на высоком уровне

Астане прошли переговоры между генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачёвым и премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.

Обсудили ключевые вопросы:

использование оборудования и материалов, произведённых в Казахстане;

привлечение местных специалистов;

обмен опытом и технологиями;

локализацию ядерно-топливного цикла;

создание международного консорциума, объединяющего ведущие казахстанские и зарубежные компании.

"Российская сторона подтвердила готовность сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции", — говорится в сообщении пресс-службы "Росатома".

Поддержка на уровне президента

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что проект строительства АЭС находится под личным контролем президента Казахстана, а правительство готово оказать максимальное содействие на всех этапах его реализации.

Как выбирали лидера проекта

14 июня 2025 года власти Казахстана объявили, что "Росатом" стал лидером консорциума по строительству станции, представив наиболее выгодное и технически обоснованное предложение.

Напомним, что ещё в 2024 году в республике прошёл референдум, на котором большинство граждан поддержали строительство АЭС.

Немного о месте строительства

Посёлок Улькен, основанный в 1984 году, расположен примерно в 340 километрах от Алматы. Сегодня здесь проживают около 1 740 человек. Именно здесь и появится первая в Казахстане атомная электростанция.

Уточнения

