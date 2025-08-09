Первая АЭС Казахстана: как маленький посёлок стал центром большой ядерной стройки

Первая в истории Казахстана атомная электростанция уже начала строиться, и проект обещает объединить усилия российских и казахстанских специалистов, а также международных партнёров.
8 августа вблизи поселка Улькен в Жамбылском районе Алма-Атинской области состоялась торжественная церемония старта строительства. Мероприятие прошло при участии председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадама Саткалиева и генерального директора "Росатома" Алексея Лихачёва.
"Мы предлагаем построить действительно бестселлер рынка атомных технологий", — подчеркнул Лихачёв, добавив, что сейсмоактивность региона потребовала внедрения дополнительных мер безопасности в проект.
Астане прошли переговоры между генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачёвым и премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.
Обсудили ключевые вопросы:
"Российская сторона подтвердила готовность сотрудничать с поставщиками из Казахстана и других стран, обеспечивая необходимый уровень кооперации в рамках строительства атомной электростанции", — говорится в сообщении пресс-службы "Росатома".
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что проект строительства АЭС находится под личным контролем президента Казахстана, а правительство готово оказать максимальное содействие на всех этапах его реализации.
14 июня 2025 года власти Казахстана объявили, что "Росатом" стал лидером консорциума по строительству станции, представив наиболее выгодное и технически обоснованное предложение.
Напомним, что ещё в 2024 году в республике прошёл референдум, на котором большинство граждан поддержали строительство АЭС.
Посёлок Улькен, основанный в 1984 году, расположен примерно в 340 километрах от Алматы. Сегодня здесь проживают около 1 740 человек. Именно здесь и появится первая в Казахстане атомная электростанция.
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (сокр. название — Госкорпорация "Росатом") (на англ. — State Atomic Energy Corporation "Rosatom" сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.
Коопера́ция (лат. cooperatio "сотрудничество") — форма организации труда или деятельности вообще, при которой определённое количество людей (предпринимателей, хозяйственников, потребителей) или предприятий совместно участвуют либо в одном и том же их общем трудовом, производственном процессе, или же в различных, но связанных между собой процессах труда/производства/потребления.
