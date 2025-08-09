Тропический сюрприз Саньи: фрукт со вкусом крем-брюле покоряет Китай

Власти Саньи увеличат производство тропических фруктов на 100 млн юаней — газета Hainan Ribao

Почти 29 тысяч гектаров манговых садов, ряды папайи и маракуйи, ананасы и редкий маранг — так сегодня выглядит аграрный пейзаж Саньи, города на юге острова Хайнань. Но власти не собираются останавливаться: каждый год здесь появляются новые виды тропических фруктов, а на поля высаживают саженцы из самых жарких уголков планеты.

Ставка на редкие культуры

Местные аграрии активно экспериментируют с новыми сортами. Одним из хитов стал кремовое яблоко — плод в форме сердца, вкусом напоминающий крем-брюле. Этот фрукт уже успел завоевать сердца гурманов и стал символом расширяющегося ассортимента.

С 2015 года в город завезли 264 новых плодовых сорта. Значительная часть новых плантаций отведена под дуриан и питахайю, а площади под выращивание продолжают расти.

Инновации и экономика

По данным газеты Hainan Ribao, власти Саньи планируют в третьем квартале увеличить стоимость урожая «необычной и высококачественной» продукции более чем на 100 млн юаней (около $14 млн) по сравнению с тем же периодом 2024 года.

К процессу привлечены разные ведомства: от сельхозуправления до селекционных центров, которые создают перспективные сорта и налаживают производственно-снабженческие цепочки. Кроме того, в сектор привлекаются страховые компании, что делает бизнес более устойчивым.

Синергия с туризмом

Аграрное производство здесь тесно связано с туристической сферой. Путешественникам предлагают не только попробовать свежие плоды, но и посетить фермы, увидеть процесс выращивания и переработки. Такой подход не только повышает доходы фермеров, но и формирует новый имидж региона — современного тропического агрокластера.

Взгляд в будущее

Управление сельского хозяйства и деревни Саньи уже работает над проектами по глубокой переработке фруктов, создавая новые продукты с высокой добавленной стоимостью. Ожидается, что инновации и расширение масштабов производства дадут мощный импульс развитию тропического агросектора в ближайшие годы.

Уточнения

Юа́нь (кит. трад. 圓, упр. 元, пиньинь Yuán) — наименование многих денежных единиц, использовавшихся на территории Китая, включая современную валюту Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби).



Санья́ (кит упр. 三亚, пиньинь Sānyà) — город окружного значения на юге острова Хайнань в одноимённой провинции Китая.



