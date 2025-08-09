Через шесть лет тишины — снова в реки: исчезающий вид рыбы впервые вырастили в искусственной среде

Впервые сотрудники Амурского филиала Главрыбвода смогли успешно вырастить молодь сахалинских осетров из икры, полученной от собственного маточного поголовья.
Программы по зарыблению этим видом будут возобновлены после шестилетнего перерыва.
Согласно информации пресс-службы Главрыбвода, 12 августа запланирован выпуск выращенных осетров в реку Тумнин, расположенную в Хабаровском крае. Молодь была выращена на Анюйском рыбоводном заводе, который является единственным в России предприятием, занимающимся искусственным разведением данного вида рыб.
Сахалинский осетр, занесенный в Красную книгу РФ, является крайне редким и малоизученным видом. Его искусственное воспроизводство представляет собой сложную задачу, подчеркнули в учреждении.
Последний выпуск сахалинских осетров осуществлялся шесть лет назад. В текущем году специалистам филиала вновь удалось получить здоровую и жизнеспособную молодь.
Уникальность этого поколения заключается в том, что молодь впервые в истории была получена от взрослых особей, выращенных в аквакультурных условиях.
В пресс-службе отметили, что ранее для скрещивания использовались либо исключительно дикие производители, либо дикие самка и самец, выращенные в аквакультуре.
По мнению ученых, получение полностью аквакультурного поколения является значительным достижением, открывающим широкие возможности для восстановления популяции этой ценной рыбы, пишет Fishnews.
Осетры́ (лат. Acipenser) — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом.
