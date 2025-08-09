Через шесть лет тишины — снова в реки: исчезающий вид рыбы впервые вырастили в искусственной среде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Амурский Главрыбвод готовит выпуск сахалинского осётра после 6-летнего перерыва
Экономика

Впервые сотрудники Амурского филиала Главрыбвода смогли успешно вырастить молодь сахалинских осетров из икры, полученной от собственного маточного поголовья.

молодь сахалинского осетра
Фото: пресс-служба Главрыбвода is licensed under free more info
молодь сахалинского осетра

Программы по зарыблению этим видом будут возобновлены после шестилетнего перерыва.

Согласно информации пресс-службы Главрыбвода, 12 августа запланирован выпуск выращенных осетров в реку Тумнин, расположенную в Хабаровском крае. Молодь была выращена на Анюйском рыбоводном заводе, который является единственным в России предприятием, занимающимся искусственным разведением данного вида рыб.

Сахалинский осетр, занесенный в Красную книгу РФ, является крайне редким и малоизученным видом. Его искусственное воспроизводство представляет собой сложную задачу, подчеркнули в учреждении.

Последний выпуск сахалинских осетров осуществлялся шесть лет назад. В текущем году специалистам филиала вновь удалось получить здоровую и жизнеспособную молодь.

Уникальность этого поколения заключается в том, что молодь впервые в истории была получена от взрослых особей, выращенных в аквакультурных условиях.

В пресс-службе отметили, что ранее для скрещивания использовались либо исключительно дикие производители, либо дикие самка и самец, выращенные в аквакультуре.

По мнению ученых, получение полностью аквакультурного поколения является значительным достижением, открывающим широкие возможности для восстановления популяции этой ценной рыбы, пишет Fishnews.

Уточнения

Осетры́ (лат. Acipenser) — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом.
 

