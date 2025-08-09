Кубанские фермеры получили первые страховые компенсации после засухи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
НСА: кубанские фермеры получили первые выплаты после засухи
1:22
Экономика

Согласно информации от Национального союза агростраховщиков (НСА), фермеры Краснодарского края начали получать страховые компенсации за утраченный урожай, вызванный засухой, которая привела к объявлению чрезвычайной ситуации в некоторых районах Кубани.

засуха
Фото: https://commons.wikimedia.org by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
засуха

Первые три хозяйства Кубани получили страховые выплаты, общая сумма которых составляет около 8 миллионов рублей. Об этом сообщил президент НСА Корней Биждов, как указано в пресс-релизе союза. Компании "АльфаСтрахование" и "Абсолют Страхование" осуществили данные выплаты.

В девяти районах края действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за засухи. По данным НСА, в Краснодарском крае застраховано более 1,1 миллиона гектаров сельскохозяйственных посевов, из которых почти 385 тысяч гектаров застрахованы по программе "ЧС".

В первой половине года страховые компании, входящие в НСА, выплатили хозяйствам Кубани 1,3 миллиарда рублей в качестве страхового возмещения за погибший урожай. Президент НСА призвал аграриев региона страховать свои посевы, чтобы снизить риски и обеспечить стабильность своих хозяйств, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение») - денежные выплаты, финансовое возмещение ущерба.
 

Автор Наталья Клементьева

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
