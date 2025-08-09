Кубанские фермеры получили первые страховые компенсации после засухи

НСА: кубанские фермеры получили первые выплаты после засухи

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации от Национального союза агростраховщиков (НСА), фермеры Краснодарского края начали получать страховые компенсации за утраченный урожай, вызванный засухой, которая привела к объявлению чрезвычайной ситуации в некоторых районах Кубани.

Фото: https://commons.wikimedia.org by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ засуха

Первые три хозяйства Кубани получили страховые выплаты, общая сумма которых составляет около 8 миллионов рублей. Об этом сообщил президент НСА Корней Биждов, как указано в пресс-релизе союза. Компании "АльфаСтрахование" и "Абсолют Страхование" осуществили данные выплаты.

В девяти районах края действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за засухи. По данным НСА, в Краснодарском крае застраховано более 1,1 миллиона гектаров сельскохозяйственных посевов, из которых почти 385 тысяч гектаров застрахованы по программе "ЧС".

В первой половине года страховые компании, входящие в НСА, выплатили хозяйствам Кубани 1,3 миллиарда рублей в качестве страхового возмещения за погибший урожай. Президент НСА призвал аграриев региона страховать свои посевы, чтобы снизить риски и обеспечить стабильность своих хозяйств, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение») - денежные выплаты, финансовое возмещение ущерба.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.