Microsoft банкротит свой российский бизнес

Арбитражный суд начал процедуру признания несостоятельности российской дочерней компании Microsoft, ООО "Майкрософт Рус". Информация об этом появилась в системе СПАРК 8 августа.

Инициатором банкротства выступила сама компания, подав соответствующее заявление в суд 30 мая. Интересно, что в финансовой отчетности "Майкрософт Рус" за 2024 год утверждалось, что корпорация Microsoft не планирует ликвидацию своей российской структуры.

Согласно информации РБК, опубликованной в марте, с начала 2025 года к "Майкрософт Рус" было предъявлено четыре исковых заявления на общую сумму 110 миллионов рублей. Для сравнения, за весь 2023 год российские организации подали иски к этой компании на 170 миллионов рублей, в 2024 году — на 26,6 миллиона рублей, а в 2022 году — на 34,7 миллиона рублей.

Среди компаний, оспаривавших интересы с "Майкрософт Рус" в судебном порядке, числятся такие крупные игроки, как "Северсталь", "Ситроникс", "Уралкалий", Национальный расчетный депозитарий, ВТБ, "МегаФон", Газпромбанк, "Лента" и ГК "Медси".

В начале августа стало известно, что задолженность "Майкрософт Рус" перед российскими контрагентами превысила 1,5 миллиарда рублей. В общей сложности, начиная с 2022 года, к российской "дочке" Microsoft было подано более 30 исковых заявлений, в том числе от Газпромбанка, "Северстали", "Аэрофлота", АЛРОСА, Банка России, "МегаФона" и других.

