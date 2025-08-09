Драма в Арбитраже: кипрская компания Tujunga Enterprises Ltd потеряла все акции ПНТ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:38
Экономика

Согласно судебным документам, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск Елены Васильевой, председателя совета директоров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), исключив кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ. Это решение было зафиксировано в материалах дела, доступных в картотеке суда.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

В постановлении суда указано, что 2807 обыкновенных именных акций АО "Петербургский нефтяной терминал", ранее принадлежавших Tujunga Enterprises Ltd, должны быть списаны с ее лицевого счета и переведены на казначейский счет эмитента, то есть самого АО "Петербургский нефтяной терминал".

Кроме того, суд обязал Tujunga Enterprises Ltd выплатить Елене Васильевой 25 тысяч рублей в качестве компенсации судебных издержек, понесенных ею в первой и апелляционной инстанциях.

Ранее, в апреле, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение в пользу Генеральной прокуратуры, полностью удовлетворив ее иск к АО "Петербургский нефтяной терминал". В результате этого решения 4538 акций ПНТ, принадлежащих семье Дмитрия Скигина, одного из основателей терминала, были переданы в собственность государства. При этом 45% акций остались под контролем Елены Васильевой, занимающей должность председателя совета директоров АО "Петербургский нефтяной терминал", пишет ТАСС.

Уточнения

Арбитра́жный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
