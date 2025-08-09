Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства финансов РФ, к началу августа 2025 года финансирование национальных проектов из федерального бюджета достигло, по предварительным оценкам, 3,5 триллионов рублей.
Это соответствует 58,2% от общего объема средств, заложенных в бюджет на эти цели.
Лидерами по степени освоения бюджетных средств стали национальные проекты "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" (69,3%), "Семья" (66,7%), "Новые технологии сбережения здоровья" (65,2%), "Молодежь и дети" (64,2%), "Кадры" (63,8%) и "Продолжительная и активная жизнь" (62,3%).
Более скромные результаты продемонстрировали нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" (52,4%), "Экологическое благополучие" (50,4%), "Новые материалы и химия" (49,6%), "Эффективная и конкурентная экономика" (48,3%), "Беспилотные авиационные системы" (46,1%), "Туризм и гостеприимство" (43,3%), "Инфраструктура для жизни" (44,1%) и "Новые атомные и энергетические технологии" (42,9%).
Наименьший процент освоения средств зафиксирован в национальных проектах "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" (40%), "Экономика данных и цифровая трансформация государства" (36,6%), "Эффективная транспортная система" (29,5%) и "Средства производства и автоматизации" (19,9%), согласно ТАСС.
Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.