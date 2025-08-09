На нацпроекты ушло 3,5 триллиона: лидеры и отстающие

Нацпроекты освоили 3,5 триллиона: главные цифры финансирования

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства финансов РФ, к началу августа 2025 года финансирование национальных проектов из федерального бюджета достигло, по предварительным оценкам, 3,5 триллионов рублей.

Это соответствует 58,2% от общего объема средств, заложенных в бюджет на эти цели.

Лидерами по степени освоения бюджетных средств стали национальные проекты "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" (69,3%), "Семья" (66,7%), "Новые технологии сбережения здоровья" (65,2%), "Молодежь и дети" (64,2%), "Кадры" (63,8%) и "Продолжительная и активная жизнь" (62,3%).

Более скромные результаты продемонстрировали нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" (52,4%), "Экологическое благополучие" (50,4%), "Новые материалы и химия" (49,6%), "Эффективная и конкурентная экономика" (48,3%), "Беспилотные авиационные системы" (46,1%), "Туризм и гостеприимство" (43,3%), "Инфраструктура для жизни" (44,1%) и "Новые атомные и энергетические технологии" (42,9%).

Наименьший процент освоения средств зафиксирован в национальных проектах "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" (40%), "Экономика данных и цифровая трансформация государства" (36,6%), "Эффективная транспортная система" (29,5%) и "Средства производства и автоматизации" (19,9%), согласно ТАСС.

