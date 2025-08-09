Росстат: средняя зарплата в России выросла на 14,5%, но реальность куда интереснее

Зарплата в трубопроводном транспорте в мае превысила 316 тысяч рублей — данные Росстата

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной Росстатом, номинальная среднемесячная заработная плата в России в мае текущего года достигла отметки в 99 422 рубля, продемонстрировав увеличение на 14,5% относительно аналогичного периода прошлого года.

Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info рабочий

Стоит отметить, что в некоторых секторах экономики уровень оплаты труда существенно превышает средний показатель, иногда в 2-3 раза.

Лидирующую позицию в списке наиболее высокооплачиваемых видов деятельности занимает сфера трубопроводного транспорта, где средняя зарплата составила 316,7 тысячи рублей.

На втором месте располагается добыча нефти и природного газа с показателем 225,9 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров рыболовство и рыбоводство, предлагающие работникам в среднем 209,7 тысячи рублей.

Четвертую строчку занимает деятельность воздушного и космического транспорта со средней зарплатой в 201,4 тысячи рублей.

Завершает пятерку лидеров отрасль производства табачных изделий, где средняя зарплата составляет 191,8 тысячи рублей, согласно РГ.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.