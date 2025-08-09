Росстат: средняя зарплата в России выросла на 14,5%, но реальность куда интереснее

Согласно информации, предоставленной Росстатом, номинальная среднемесячная заработная плата в России в мае текущего года достигла отметки в 99 422 рубля, продемонстрировав увеличение на 14,5% относительно аналогичного периода прошлого года.
Стоит отметить, что в некоторых секторах экономики уровень оплаты труда существенно превышает средний показатель, иногда в 2-3 раза.
Лидирующую позицию в списке наиболее высокооплачиваемых видов деятельности занимает сфера трубопроводного транспорта, где средняя зарплата составила 316,7 тысячи рублей.
На втором месте располагается добыча нефти и природного газа с показателем 225,9 тысячи рублей.
Замыкает тройку лидеров рыболовство и рыбоводство, предлагающие работникам в среднем 209,7 тысячи рублей.
Четвертую строчку занимает деятельность воздушного и космического транспорта со средней зарплатой в 201,4 тысячи рублей.
Завершает пятерку лидеров отрасль производства табачных изделий, где средняя зарплата составляет 191,8 тысячи рублей, согласно РГ.
