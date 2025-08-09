Индийские специи теперь на вес золота? США вводит 50% пошлину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
50% налог на специи из Индии повлияет на американский рынок продуктов питания
1:32
Экономика

Торговая ассоциация выразила обеспокоенность, заявив, что введение 50-процентных импортных пошлин президентом Дональдом Трампом на специи из Индии, основного поставщика для домашних кулинаров, ресторанов и пищевых предприятий, может привести к увеличению цен.

Специи
Фото: flickr.com by spurekar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Специи

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в прошлом году импорт специй из Индии превысил 410 миллионов долларов.

Исполнительный директор Американской ассоциации торговли специями Лора Шумоу отметила, что некоторые ключевые специи, такие как корица, перец, мускатный орех и гвоздика, требуют тропического климата для выращивания, что делает невозможным их производство в США в объемах, достаточных для удовлетворения внутреннего спроса, пишет nytimes.

Специи — лишь одна из множества отраслей, оценивающих потенциальные убытки из-за торговых конфликтов, инициированных Трампом. Звучат предупреждения о том, что последствия могут сказаться либо на прибылях американских компаний, либо на бюджете потребителей.

"Тарифы на эти продукты, включая новые пошлины, объявленные на этой неделе, не способствуют развитию американского производства и не создают рабочие места в США, — подчеркнула г-жа Шумоу. — Вместо этого они неоправданно увеличивают финансовую нагрузку на американских производителей продуктов питания, рестораны и, в конечном счете, на американских потребителей".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
