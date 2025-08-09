Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ЕС уступил Трампу: почему нулевые пошлины на лобстеров — горькая пилюля для Европы

ЕС уступил Трампу: цена лобстеров для Европы оказалась слишком высокой
1:28
Экономика

Торговое соглашение между Евросоюзом и администрацией Дональда Трампа вызвало широкую критику, поскольку оно выгодно Вашингтону, но не приносит значительных преимуществ странам-членам ЕС.

США и ЕС
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
США и ЕС

В стремлении к заключению сделки ЕС пошел на ряд уступок, в том числе сохранил нулевые пошлины на импорт лобстеров. В качестве дополнительных "бонусов" были обещания закупить американские энергоносители на 750 миллиардов долларов в течение трех лет и инвестировать сотни миллиардов в американские компании и технологии.

 В США, особенно в штате Мэн, где сосредоточен промысел, лобстеры имеют политическое значение и влиятельных сторонников в Конгрессе. В Европе же они не представляют значительной экономической ценности, поскольку Канада является основным поставщиком.

Предлагая свободный импорт лобстеров, европейцы отказались изменить правила, касающиеся американской говядины или курицы — гораздо более чувствительные темы для ЕС. По словам Марка Буша, профессора международной деловой дипломатии, Европа не согласилась изменить санитарные нормы, запрещающие говядину, выращенную с использованием гормонов. Европейские чиновники дали понять, что это был осознанный шаг, поскольку животноводство имеет большое политическое влияние во многих европейских странах, пишет nytimes.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
