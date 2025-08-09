ПСМ удвоил масштабы: завод Прайм объявил о колоссальном расширении и инвестициях в 250 млн рублей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ПСМ расширяет производство электростанций
Экономика

Компания ПСМ расширила свои производственные мощности, запустив вторую очередь завода "Прайм". В результате реализации проекта "Прайм-2" производственная площадь предприятия увеличилась вдвое и достигла 6,5 тыс. кв. метров.

Андрей Медведев, генеральный директор ПСМ, сообщил ТАСС, что инвестиции в данную фазу проекта, направленную на изготовление дизельных и газовых электростанций высокой мощности (от 1000 кВт), превысили 250 миллионов рублей.

По словам Медведева, благодаря вводу в строй новых производственных линий, завод "Прайм", специализирующийся на выпуске крупных электростанций мощностью свыше 1 МВт, с октября прошлого года удвоил свою площадь. Общая площадь производственной площадки теперь составляет 6,5 тыс. кв. метров. В проект "Прайм-2" инвестировано свыше 250 млн рублей, включая льготный заем от "ВЭБ.РФ" в размере 140 млн рублей.

Реализация проекта позволила создать более 60 новых рабочих мест, в результате чего общее количество сотрудников на производственной площадке "Прайм" превысило 130 человек.

"Прайм" специализируется на производстве дизельных и газовых электростанций мощностью от 1 тыс. кВт. На территории завода функционирует испытательный стенд для комплексной проверки работоспособности выпускаемой продукции. Данное оборудование находит применение в локальной генерации электроэнергии при добыче нефти, газа, ценных металлов, а также в энергетике и сельском хозяйстве. Продукция ПСМ востребована такими компаниями, как "Газпром", "Россети", "Роснефть", "Транснефть", "Алроса", Росатом и "Новатэк".

Запуск второй очереди завода позволил увеличить объемы производства и удовлетворить растущий спрос на энергетическое оборудование, возникший в ключевых секторах российской экономики после 2022 года. Благодаря "Прайм-2" компания смогла нарастить производство электростанций высокой мощности, в том числе свыше 2 МВт, что привело к увеличению выручки компании на 84% в 2024 году. ПСМ является одним из ведущих российских производителей промышленного энергетического, электротехнического и насосного оборудования, а также занимает лидирующие позиции на рынке дизельных электростанций с долей более 25%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
