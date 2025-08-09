Готовьте кошелёк: с 1 сентября резко вырастет стоимость документов на авто

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

С первого сентября текущего года вступают в силу новые размеры государственных пошлин для владельцев транспортных средств.

Информацию об этом предоставила Любовь Хрустова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ и эксперт проекта "Моифинансы.рф" НИФИ Минфина России, в интервью агентству "Прайм". По ее словам, в основном произойдет увеличение стоимости в два раза.

К примеру, выдача водительского удостоверения обойдется в 4000 рублей вместо прежних 2000, а за водительские права обновленного образца придется заплатить 6000 рублей, что вдвое превышает действующую цену. Оформление международных прав также станет дороже — 3200 рублей вместо 1600 рублей.

Помимо этого, вырастут тарифы на получение свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе (с 1500 до 4500 рублей), а также на государственные регистрационные знаки для автомобилей (с 2000 до 3000 рублей) и мотоциклов или прицепов (с 1500 до 2250 рублей), как пояснила Хрустова.

Появляются и новые виды обязательных платежей. В частности, за внесение данных в систему ЕАИСТО при оформлении диагностической карты необходимо будет заплатить 500 рублей. Для автошкол вводится обязательная выплата в размере 15000 рублей за получение заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям, установленным Министерством просвещения.

