Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водитель в Курске осуждён за толкание авто в алкогольном опьянении
Эксперты по уборке объяснили, как удалить неприятные запахи в квартире и наполнить её приятным ароматом
Нехватка витаминов, вода и холод признаны причинами ломких ногтей
Замки Тироль, Тростбург, Трауттмансдорф в Южном Тироле впечатляют архитектурой и музеями
Опытные домохозяйки готовят солёные помидоры черри с базиликом и чесноком — пошаговый рецепт
Йога, тайцзи и бег трусцой признаны эффективными методами лечения бессонницы — данные метаанализа 2025 года
Геронтолог Ткачева назвала возрастные изменения, которые нельзя игнорировать
Уборку лука рекомендуют начинать после полегания перьев — советы агрономов
SHAMAN не собирается делать Мизулиной предложение во время компьютерной игры

Один миллион за первенца: маткапитал может вырасти уже в 2026 году

В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребёнка до миллиона рублей
1:21
Экономика

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, предусматривающий увеличение размера материнского капитала на первого ребёнка до 1 млн рублей.

материнский капитал
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
материнский капитал

Сейчас выплата составляет 690 266 рублей на первого ребёнка и 912 162 рубля за двоих (включая доплату 221 895 рублей за второго).

Программа действует до 2030 года, и, по словам Нилова, уже доказала свою эффективность, однако требует усиления, пишет ТАСС.

Законопроект предлагает:

  • 1 млн рублей — на первого ребёнка, если право на выплату возникло до 31 января 2026 года.
  • 1 млн рублей — на первого ребёнка, родившегося или усыновлённого с 1 февраля 2026 года, плюс 300 тыс. рублей за второго — всего 1,3 млн рублей.
  • 1,3 млн рублей — на третьего и последующих детей, если семья ранее не получала маткапитал.

Инициатива направлена на дополнительную поддержку семей и стимулирование рождаемости в стране.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Домашние животные
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Кулинары советуют рубить мясо для котлет, чтобы сохранить текстуру свинины
Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности
Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто
Россияне скупили треть билетов на концерт певицы Дженнифер Лопес в Ташкенте
В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребёнка до миллиона рублей
Настой золы и агроволокно защищают ослабленные растения от пересыхания
Евдокименко: сухость кожи, жажда и тёмная моча указывают на обезвоживание
Эрмитаж: в Кабардино-Балкарии нашли необычное захоронение кобанцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.