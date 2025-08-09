Один миллион за первенца: маткапитал может вырасти уже в 2026 году

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, предусматривающий увеличение размера материнского капитала на первого ребёнка до 1 млн рублей.
Сейчас выплата составляет 690 266 рублей на первого ребёнка и 912 162 рубля за двоих (включая доплату 221 895 рублей за второго).
Программа действует до 2030 года, и, по словам Нилова, уже доказала свою эффективность, однако требует усиления, пишет ТАСС.
Законопроект предлагает:
Инициатива направлена на дополнительную поддержку семей и стимулирование рождаемости в стране.
Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.
