Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прохор Шаляпин заявил о высокомерии Гузеевой и о своём большем доходе
Неправильная обрезка и мороз мешают гортензии зацвести — мнение агрономов
C-Class уступил GLE лидерство по продажам Mercedes в мире
Эндокринолог Марченко предупредила о рисках быстрого похудения
Пальто-халат сохраняет актуальность благодаря универсальному силуэту — стилисты
Археологи нашли следы каннибализма 5700-летней давности в Испании
Уксус, сода и кока-кола эффективно удалят налёт в ванной
Стресс, диета и болезни внутренних органов могут вызывать зуд у собак — ветеринары
Гиды по Петербургу советуют посетить крейсер "Аврора", музей блокады и остров Новая Голландия

Не повторяйте эту ошибку: выбрасываете холодильник — готовьтесь к ответственности

Юрист Салкин предупредил о штрафах за выброс холодильника на мусорку
0:58
Экономика

Выброс старого холодильника возле контейнерной площадки может обойтись в серьёзный штраф, предупредил юрист Михаил Салкин.

Фу, мусор - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by No Redeeming Value, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фу, мусор - panoramio

По его словам, размещение любого крупногабаритного мусора рядом с контейнером подпадает под часть 1 статьи 8.2 КоАП РФ и влечёт штраф от 2 000 до 3 000 рублей.

Кроме того, в отношении холодильников могут применить дополнительную ответственность по статье 8.2.1 КоАП РФ — за нарушение правил обращения с веществами, разрушающими озоновый слой.

Санкция по этой статье — от 1 000 до 2 000 рублей, напоминает News.ru.

Таким образом, за выброс холодильника на свалку у дома гражданин рискует заплатить до 5 000 рублей. Эксперты рекомендуют сдавать бытовую технику в специализированные пункты приёма или вызывать службы по вывозу крупногабаритного мусора.

Уточнения

Твёрдые бытовые / коммунальные отходы (ТБО, ТКО — делятся на (биологические) пищевые отходы и собственно бытовой мусор (небиологические твёрдые отходы искусственного или естественного происхождения — использованная упаковка, одежда и обувь, картриджи от принтеров, лезвия от бритв), окурки, вышедшая из строя бытовая техника и электроника.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Домашние животные
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак Аудио 
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Последние материалы
Гиды по Петербургу советуют посетить крейсер "Аврора", музей блокады и остров Новая Голландия
Надежда Бабкина и SHAMAN спели дуэтом казачью песню на концерте в Ялте
Агрономы: муравьи выбирают пионы из-за сладких выделений бутонов и тли
Летний вариант творожной запеканки с дыней — рецепт опытных домохозяек
Психологи: занятия спортом способствуют социальной адаптации детей
Роскачество: России пенсионеры и льготники могут отказаться от соцпакета в пользу денежной выплаты
Ошибки в протоколе могут стать основанием для отмены штрафа или лишения прав — юристы
Мальтипу безопасна для аллергиков и дружелюбна к детям — мнение заводчиков
Елена Спеценко объяснила, почему нельзя есть продукты с плесенью даже после удаления повреждённой части
Парфюмеры рассказали, какие ароматы подходят весной, летом, осенью и зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.