Не повторяйте эту ошибку: выбрасываете холодильник — готовьтесь к ответственности

Выброс старого холодильника возле контейнерной площадки может обойтись в серьёзный штраф, предупредил юрист Михаил Салкин.
По его словам, размещение любого крупногабаритного мусора рядом с контейнером подпадает под часть 1 статьи 8.2 КоАП РФ и влечёт штраф от 2 000 до 3 000 рублей.
Кроме того, в отношении холодильников могут применить дополнительную ответственность по статье 8.2.1 КоАП РФ — за нарушение правил обращения с веществами, разрушающими озоновый слой.
Санкция по этой статье — от 1 000 до 2 000 рублей, напоминает News.ru.
Таким образом, за выброс холодильника на свалку у дома гражданин рискует заплатить до 5 000 рублей. Эксперты рекомендуют сдавать бытовую технику в специализированные пункты приёма или вызывать службы по вывозу крупногабаритного мусора.
Твёрдые бытовые / коммунальные отходы (ТБО, ТКО — делятся на (биологические) пищевые отходы и собственно бытовой мусор (небиологические твёрдые отходы искусственного или естественного происхождения — использованная упаковка, одежда и обувь, картриджи от принтеров, лезвия от бритв), окурки, вышедшая из строя бытовая техника и электроника.
