Роскачество раскрыло главную хитрость: вот как пенсионеру получить больше денег от государства

Некоторые категории российских пенсионеров могут выбрать: получать от государства социальные услуги или заменить их ежемесячной денежной выплатой. Об этом сообщили RT в пресс-службе Роскачества.
К льготникам относятся люди с инвалидностью, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, получившие инвалидность во время военных действий, участники и дети Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, труженики тыла, а также пострадавшие от радиационных катастроф.
В набор социальных услуг входят бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд в пригородном транспорте. Пенсионер вправе отказаться как от всего пакета, так и только от части льгот — например, оставить лечение и отказаться от проезда.
Для перехода на денежную компенсацию достаточно один раз подать заявление в Социальный фонд — лично или через опекуна. Постоянно подтверждать выбор не требуется, а выплаты будут начисляться автоматически.
При желании можно в любой момент вернуть льготы, отказавшись от денежной компенсации.
Пе́нсия — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
