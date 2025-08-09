Роскачество раскрыло главную хитрость: вот как пенсионеру получить больше денег от государства

Роскачество: России пенсионеры и льготники могут отказаться от соцпакета в пользу денежной выплаты

Некоторые категории российских пенсионеров могут выбрать: получать от государства социальные услуги или заменить их ежемесячной денежной выплатой. Об этом сообщили RT в пресс-службе Роскачества.

К льготникам относятся люди с инвалидностью, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, получившие инвалидность во время военных действий, участники и дети Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, труженики тыла, а также пострадавшие от радиационных катастроф.

В набор социальных услуг входят бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд в пригородном транспорте. Пенсионер вправе отказаться как от всего пакета, так и только от части льгот — например, оставить лечение и отказаться от проезда.

Для перехода на денежную компенсацию достаточно один раз подать заявление в Социальный фонд — лично или через опекуна. Постоянно подтверждать выбор не требуется, а выплаты будут начисляться автоматически.

При желании можно в любой момент вернуть льготы, отказавшись от денежной компенсации.

