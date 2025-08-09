Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эффект домино: пошлины Трампа отправили на дно крупнейшего производителя виски

В Ирландии закрылся один из крупнейших производителей пива и виски
Экономика

Компания Killarney Brewing & Distilling Co., один из крупнейших независимых производителей пива и виски в Ирландии, объявила о закрытии после введённых президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт товаров из ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

виски
Фото: commons.wikimedia.org by Szalony kucharz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
виски

Фирма, расширившая производство в 2022 году и открывшая центр для посетителей, уже сталкивалась с ростом издержек и перебоями в цепочках поставок.

Однако, как отмечает издание, именно "глобальная торговая война Трампа" ускорила её уход с рынка.

Закрытие предприятия стало ещё одним примером того, как изменения в международной торговой политике напрямую влияют на бизнес, особенно в экспортно-ориентированных отраслях.

Уточнения

Ви́ски — крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
