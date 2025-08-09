Золотая работа: в этих отраслях нет зарплат ниже 200 тысяч рублей

Названы отрасли с зарплатами в 2–3 раза выше средней по России

Среднемесячная начисленная зарплата российских работников в мае 2025 года составила 99 422 рубля, что на 14,5% больше, чем в мае прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Однако в ряде отраслей доходы значительно превышают средний уровень и достигают 200-300 тысяч рублей в месяц.

Лидером рейтинга стала деятельность трубопроводного транспорта — 316,7 тыс. руб. Второе место занимает добыча нефти и природного газа с зарплатой 225,9 тыс. руб., третье — рыболовство и рыбоводство (209,7 тыс. руб.).

В топ-5 также вошли:

деятельность воздушного и космического транспорта — 201,4 тыс. руб.

производство табачных изделий — 191,8 тыс. руб.

Уточнения

