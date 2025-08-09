Миллионная кража: воры унесли редкие игрушки Labubu на $7000

В США воры похитили китайские игрушки Labubu на $7000

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, группа злоумышленников проникла в торговую точку в Калифорнии и похитила партию модных китайских плюшевых игрушек Labubu, а также кукол Cabbage Patch нового поколения, оцениваемых в тысячи долларов. Ущерб оценивается в 7 000 долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Gurumark, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Labubu "Exciting Macaron" Green Grape

Эти игрушки Labubu настолько востребованы, что покупатели готовы часами стоять в очередях, чтобы приобрести хотя бы одну.

Интересно, что многие покупатели не знают заранее, какую именно игрушку Labubu они приобретают, так как некоторые из них продаются в "слепых коробках", содержимое которых остается загадкой до момента вскрытия.

Существует более 300 различных вариантов этих игрушек, каждая из которых стоит около 30 долларов, однако некоторые лимитированные издания могут стоить гораздо дороже. По данным Onestopsaless, цена на отдельные экземпляры Labubu может достигать 500 долларов.

Вокруг этих кукол сформировались целые сообщества поклонников, как в реальном мире, так и в онлайн-пространстве, где фанаты обмениваются советами по созданию нарядов для своих фигурок. Высокий спрос также привел к появлению подделок, которые называют "лафуфус", пишет nytimes.

Уточнения

Лабу́бу (кит. 拉布布, англ. Labubu, МФА (англ.) : ) — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, созданный гонконгским дизайнером Лун Касином (кант. 龍家昇). Игрушки продаются исключительно в магазинах китайской розничной сети Pop Mart. Лабубу — это также имя главной героини серии.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.