Отлов воблы заморозят в Каспийском море и на Волге

1:23
Экономика

Министерство сельского хозяйства выступило с инициативой о введении запрета на добычу воблы в ряде регионов России.

Силуэты трех мужчин на фоне зеркальной воды ловят рыбу с лодки
Фото: commons.wikimedia.org by Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service
Силуэты трех мужчин на фоне зеркальной воды ловят рыбу с лодки

Согласно проекту приказа, предлагается приостановить любой вылов этой рыбы в Каспийском море, водоемах Калмыкии, а также в реке Волге и ее притоках, протекающих по территории Астраханской области. Ограничение планируется ввести до конца 2026 года. Приостановка вылова воблы необходима, чтобы рыба вообще не исчезла. 

Предполагается, что в случае одобрения, приказ вступит в силу с начала 2026 года.

В тексте документа, размещенном для общественного обсуждения, указано, что до 31 декабря 2026 года будет действовать запрет как на промышленный отлов воблы (за исключением случаев допустимого прилова, предусмотренных правилами рыболовства), так и на любительскую рыбалку в указанных акваториях.

Кроме того, министерство предлагает аналогичный запрет на промысел плотвы до конца 2026 года, но уже в водоемах, расположенных в пределах Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области, согласно "Агроэксперту".

Уточнения

Во́бла (лат. Rutilus caspicus) — вид лучепёрых рыб семейства карповых. Обитает в Каспийском море и Балхашском озере, составляет важный предмет промысла на нижней Волге.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
