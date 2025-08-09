Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CF600 меняет правила: как Китай обошёл Японию в гонке скоростных поездов
Летние тренировки: как выбрать идеальное место для занятий на свежем воздухе
Иду Галич шокирует осознание того, что она во второй раз стала мамой
Косметологи объяснили, как и когда кремы действительно помогают при растяжках
Специалисты по клинингу назвали способы мыть окна без разводов
Специалисты рассказали, какой материал лучше выбрать для дачного домика9999
Toyota Camry, Octavia и Vesta вошли в топ авто, которые быстро перепродаются
Curiosity обнаружил камни в виде кораллов на Марсе: что говорят учёные в NASA
Облачная дорога Стельвио: как преодолеть 70 поворотов и насладиться живописными пейзажами

Росспиртпром купил Тульский винокуренный завод

Тульский винокуренный завод сменил владельца
2:26
Экономика

Крупнейший российский производитель спирта, "Росспиртпром", согласно данным ЕГРЮЛ, стал обладателем 51% акций ООО "Тульский винокуренный завод 1911" (ТВЗ). Ранее эта доля принадлежала Иосифу Шальмиеву.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Изменения в составе собственников зарегистрированы 7 августа 2025 года. Мощность приобретенного предприятия позволяет производить до 6 миллионов декалитров алкоголя в год. Остальные доли в ТВЗ распределены между Дмитрием Гительманом (29%) и АО "Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области" (20%).

Завод, основанный в 1911 году, специализируется на выпуске широкого ассортимента алкогольной продукции, включающего более 20 наименований, в том числе водки "Пенега", "Икра", "Медведь", ромовый напиток John Silver, джин Beatly Gin и виски Longbank.

Помимо доли в ТВЗ, 11 июля 2025 года "Росспиртпром" приобрел 51% долей в ООО "Бренд менеджмент", компании, владеющей брендами, выпускаемыми "Тульским винокуренным заводом 1911". Продавцом этой доли также выступил Иосиф Шальмиев. Оставшиеся 49% ООО "Бренд менеджмент" принадлежат Елене Ахметовой.

В 2024 году "Тульский винокуренный завод 1911" зафиксировал увеличение выручки на 37,9%, достигнув 8,148 млрд рублей. Однако чистая прибыль предприятия сократилась на 61,1%, составив 121,615 млн рублей.

В апреле 2024 года государство продало 100% акций АО "Росспиртпром" на аукционе за 8,3 млрд рублей, при стартовой цене 10,6 млрд рублей. Покупателем выступило ООО "Бизнес-Альянс", конечным бенефициаром которого является Владимир Акаев. Соответствующая запись о смене собственника внесена в ЕГРЮЛ в августе 2024 года, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. Выручка является одним из видов доходов компании.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Домашние животные
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак Аудио 
Популярное
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Последние материалы
Специалисты рассказали, какой материал лучше выбрать для дачного домика9999
Тульский винокуренный завод сменил владельца
Toyota Camry, Octavia и Vesta вошли в топ авто, которые быстро перепродаются
Curiosity обнаружил камни в виде кораллов на Марсе: что говорят учёные в NASA
Облачная дорога Стельвио: как преодолеть 70 поворотов и насладиться живописными пейзажами
Кабачки с фаршем: секрет неповторимого вкуса раскрыт – простой рецепт для всей семьи
Темп в 100 шагов в минуту улучшает выносливость у ослабленных пожилых людей — данные из Чикагского университета
Вот как выбрать ковёр, чтобы комната казалась просторнее
Секрет японок: массаж, который возвращает коже упругость
Голубая кровь мечехвостов используется для проверки вакцин на безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.