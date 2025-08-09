Росспиртпром купил Тульский винокуренный завод

Тульский винокуренный завод сменил владельца

Крупнейший российский производитель спирта, "Росспиртпром", согласно данным ЕГРЮЛ, стал обладателем 51% акций ООО "Тульский винокуренный завод 1911" (ТВЗ). Ранее эта доля принадлежала Иосифу Шальмиеву.

Изменения в составе собственников зарегистрированы 7 августа 2025 года. Мощность приобретенного предприятия позволяет производить до 6 миллионов декалитров алкоголя в год. Остальные доли в ТВЗ распределены между Дмитрием Гительманом (29%) и АО "Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области" (20%).

Завод, основанный в 1911 году, специализируется на выпуске широкого ассортимента алкогольной продукции, включающего более 20 наименований, в том числе водки "Пенега", "Икра", "Медведь", ромовый напиток John Silver, джин Beatly Gin и виски Longbank.

Помимо доли в ТВЗ, 11 июля 2025 года "Росспиртпром" приобрел 51% долей в ООО "Бренд менеджмент", компании, владеющей брендами, выпускаемыми "Тульским винокуренным заводом 1911". Продавцом этой доли также выступил Иосиф Шальмиев. Оставшиеся 49% ООО "Бренд менеджмент" принадлежат Елене Ахметовой.

В 2024 году "Тульский винокуренный завод 1911" зафиксировал увеличение выручки на 37,9%, достигнув 8,148 млрд рублей. Однако чистая прибыль предприятия сократилась на 61,1%, составив 121,615 млн рублей.

В апреле 2024 года государство продало 100% акций АО "Росспиртпром" на аукционе за 8,3 млрд рублей, при стартовой цене 10,6 млрд рублей. Покупателем выступило ООО "Бизнес-Альянс", конечным бенефициаром которого является Владимир Акаев. Соответствующая запись о смене собственника внесена в ЕГРЮЛ в августе 2024 года, пишет "Агроэксперт".

