Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты по клинингу назвали способы мыть окна без разводов
Специалисты рассказали, какой материал лучше выбрать для дачного домика9999
Тульский винокуренный завод сменил владельца
Toyota Camry, Octavia и Vesta вошли в топ авто, которые быстро перепродаются
Curiosity обнаружил камни в виде кораллов на Марсе: что говорят учёные в NASA
Облачная дорога Стельвио: как преодолеть 70 поворотов и насладиться живописными пейзажами
Кабачки с фаршем: секрет неповторимого вкуса раскрыт – простой рецепт для всей семьи
Темп в 100 шагов в минуту улучшает выносливость у ослабленных пожилых людей — данные из Чикагского университета
Вот как выбрать ковёр, чтобы комната казалась просторнее

7% роста: российские экспортёры нарастили чистые продажи валюты

Российские экспортёры увеличили продажи валюты на 7%
0:59
Экономика

Согласно анализу рисков финансовых рынков, представленному Центральным Банком России, совокупный объем чистых продаж валюты 29 ведущими российскими экспортерами в июле 2025 года достиг 8,1 миллиарда долларов США, что на 7% превышает показатель предыдущего месяца.

Мужчина кладёт доллары в карман пиджака
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина кладёт доллары в карман пиджака

В обзоре подчеркивается, что, несмотря на увеличение общего объема чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами на 7% по сравнению с предыдущим месяцем (до 8,1 млрд долларов), среднедневные продажи сократились на 11% из-за большего количества рабочих дней в июле.

Сбалансированное распределение продаж в течение июля позволило стабилизировать курс валюты на протяжении большей части месяца.

В мае наблюдалось снижение доли чистых продаж в экспортной выручке до 86% (по сравнению со 100% в апреле), согласно ТАСС.

Уточнения

Экспортёр — сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли другой стороне (импортёру), которая использует их для производства других товаров, услуг или потребляет.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Домашние животные
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак Аудио 
Популярное
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Последние материалы
Специалисты рассказали, какой материал лучше выбрать для дачного домика9999
Тульский винокуренный завод сменил владельца
Toyota Camry, Octavia и Vesta вошли в топ авто, которые быстро перепродаются
Curiosity обнаружил камни в виде кораллов на Марсе: что говорят учёные в NASA
Облачная дорога Стельвио: как преодолеть 70 поворотов и насладиться живописными пейзажами
Кабачки с фаршем: секрет неповторимого вкуса раскрыт – простой рецепт для всей семьи
Темп в 100 шагов в минуту улучшает выносливость у ослабленных пожилых людей — данные из Чикагского университета
Вот как выбрать ковёр, чтобы комната казалась просторнее
Секрет японок: массаж, который возвращает коже упругость
Голубая кровь мечехвостов используется для проверки вакцин на безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.