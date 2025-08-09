7% роста: российские экспортёры нарастили чистые продажи валюты

Экономика

Согласно анализу рисков финансовых рынков, представленному Центральным Банком России, совокупный объем чистых продаж валюты 29 ведущими российскими экспортерами в июле 2025 года достиг 8,1 миллиарда долларов США, что на 7% превышает показатель предыдущего месяца.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина кладёт доллары в карман пиджака

В обзоре подчеркивается, что, несмотря на увеличение общего объема чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами на 7% по сравнению с предыдущим месяцем (до 8,1 млрд долларов), среднедневные продажи сократились на 11% из-за большего количества рабочих дней в июле.

Сбалансированное распределение продаж в течение июля позволило стабилизировать курс валюты на протяжении большей части месяца.

В мае наблюдалось снижение доли чистых продаж в экспортной выручке до 86% (по сравнению со 100% в апреле), согласно ТАСС.

Уточнения

Экспортёр — сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли другой стороне (импортёру), которая использует их для производства других товаров, услуг или потребляет.





