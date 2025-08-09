Геополитика против рубля: что будет с валютой после встречи России и США

По словам операционного директора "АВИ Кэпитал" Виктора Шахурина, на курс рубля значительное влияние оказывает геополитическая обстановка, и исход предстоящих российско-американских переговоров станет определяющим фактором.
Эксперт обозначил три вероятных пути развития для российской валюты: от укрепления до ослабления. Самый оптимистичный вариант развития событий связан с успехом переговоров.
В случае, если переговоры приведут к снижению напряженности, и стороны договорятся о возобновлении диалога по важным направлениям, таким как Украина, торговля и энергетика, рубль может существенно укрепиться. Тогда курс может стабилизироваться в диапазоне 78-83 рубля за доллар, а возможно, даже временно опуститься до 77-80 рублей.
Наиболее вероятным представляется нейтральный сценарий, при котором итоги переговоров не будут конкретными, и рубль продолжит постепенное снижение до 80-86 за доллар, а к началу осени может достичь 88-89 рублей. При таком развитии событий резких колебаний не предвидится.
В случае провала переговоров и усиления санкционного давления на Россию возможен пессимистичный сценарий, который приведет к резкому ослаблению рубля. В этом случае доллар может преодолеть отметку в 90 рублей и на фоне паники на бирже устремиться к 100-110 рублям, подытожил Шахурин, согласно "Прайму".
