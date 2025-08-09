Геополитика против рубля: что будет с валютой после встречи России и США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рубль укрепится или ослабеет: эксперт озвучил сценарии после переговоров России и США
1:36
Экономика

По словам операционного директора "АВИ Кэпитал" Виктора Шахурина, на курс рубля значительное влияние оказывает геополитическая обстановка, и исход предстоящих российско-американских переговоров станет определяющим фактором.

Курс рубля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Курс рубля

Эксперт обозначил три вероятных пути развития для российской валюты: от укрепления до ослабления. Самый оптимистичный вариант развития событий связан с успехом переговоров.

В случае, если переговоры приведут к снижению напряженности, и стороны договорятся о возобновлении диалога по важным направлениям, таким как Украина, торговля и энергетика, рубль может существенно укрепиться. Тогда курс может стабилизироваться в диапазоне 78-83 рубля за доллар, а возможно, даже временно опуститься до 77-80 рублей.

Наиболее вероятным представляется нейтральный сценарий, при котором итоги переговоров не будут конкретными, и рубль продолжит постепенное снижение до 80-86 за доллар, а к началу осени может достичь 88-89 рублей. При таком развитии событий резких колебаний не предвидится.

В случае провала переговоров и усиления санкционного давления на Россию возможен пессимистичный сценарий, который приведет к резкому ослаблению рубля. В этом случае доллар может преодолеть отметку в 90 рублей и на фоне паники на бирже устремиться к 100-110 рублям, подытожил Шахурин, согласно "Прайму".

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
 

