Урожай пшеницы в России вырос: эксперты обновили двнные

В России ожидается рекордный экспорт пшеницы
1:58
Экономика

Дмитрий Рылько, глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), проинформировал прессу о корректировке прогнозов на 2025-2026 сельскохозяйственный год в сторону увеличения по сбору и экспорту пшеницы.

Сельское хозяйство
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Сельское хозяйство

Согласно обновленным данным, ожидаемый валовой сбор пшеницы достигнет 84,5 млн тонн, что на 500 тысяч тонн превосходит предыдущую оценку.

В качестве обоснования для корректировки приводятся более благоприятные показатели урожайности в Центральном и Поволжском регионах.

Экспортный потенциал пшеницы также был пересмотрен в сторону повышения и теперь оценивается в 41,5 млн тонн, что также на 0,5 млн тонн больше, чем прогнозировалось ранее.

В отношении всего зерна прогнозы остались практически неизменными: валовой сбор ожидается на уровне 130,5 млн тонн, а экспортный потенциал — 53 млн тонн.

По данным Росстата, в 2024 году в России было собрано 125,883 млн тонн зерновых, включая 82,603 млн тонн пшеницы (что на 13,2% и 11% меньше, чем годом ранее, соответственно). С учетом новых территорий общий сбор зерна оценивается примерно в 130 млн тонн, а пшеницы — в 83 млн тонн.

За день до этого замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщил о том, что уже убрано около 19 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур, а общий объем собранного зерна составляет порядка 64 млн тонн, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
