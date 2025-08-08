Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары: апельсиновое масло поможет защитить мебель от кошачьих когтей
Что говорит о вас любимый пробор — неожиданные факты
Финикийцы создали водостойкий раствор, опередив Рим на века: новая наука о прошлом
В Греции можно совершить однодневные поездки на острова и в исторические города
Свет, клен и бетон: как создать дом, в который хочется возвращаться
Психиатр Ковтун: осенью число психических расстройств вырастает на 10–20%
Витольд Сокала: встреча Трампа и Путина несёт угрозу Польше
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен раскритиковал передний привод
Повара: слив крахмалистой воды лишает пасту бархатистого соуса

Индии грозит нефтяной шок: отказ от российского импорта обойдётся в миллиарды

Госбанк Индии: отказ от импорта нефти из России повысит затраты на энергоносители до $12 млрд в год
2:27
Экономика

Согласно анализу Государственного банка Индии (SBI), отказ Индии от закупок российской нефти приведет к значительному увеличению затрат на энергоносители.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Ожидается, что к 2026 году эти расходы вырастут на 9 миллиардов долларов, а в 2027 году — почти на 12 миллиардов, что создаст серьезные экономические трудности для Индии.

В отчете SBI, цитируемом телеканалом NDTV, подчеркивается, что прекращение импорта российской нефти до конца 2026 финансового года может повлечь за собой рост затрат на топливо на 9 миллиардов долларов в 2026 году и на 11,7 миллиардов долларов в 2027 году. Аналитики SBI также прогнозируют, что такой сценарий может привести к увеличению цен на нефть как минимум на 10%.

Увеличение расходов Индии на импорт энергоносителей до 12 миллиардов долларов в год окажет существенное давление на экономику, что может отразиться на потребительских ценах.

Ранее США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары в связи с закупками российской нефти. Согласно указу президента США, аналогичные меры могут быть применены и к другим странам. В результате этого решения, общие тарифы на экспорт индийских товаров в США достигли 50%.

Президент США Дональд Трамп критикует Индию за зависимость от российского вооружения и за то, что она наряду с Китаем является крупным потребителем российских энергоресурсов. Он также утверждает, что высокие таможенные пошлины делают Индию невыгодным торговым партнером для США, пишет ТАСС.

МИД Индии отверг критику со стороны США и ЕС в связи с импортом российской нефти, указав на то, что западные страны ранее поощряли эту торговлю и сами являются покупателями энергоресурсов из России. Индийское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление по поводу решения США ввести дополнительные пошлины, назвав их необоснованными и заявив, что Индия примет меры для защиты своих национальных интересов. Известно также, что поставки российской нефти в Индию продолжаются.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет
Домашние животные
В Мамонтовой пещере обнаружены ископаемые останки акул возрастом 325 миллионов лет Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Reuters: Катар может прекратить поставки газа в Европу — реакция на директиву ЕС
Как летом держать жирный блеск под контролем — советы дерматологов
Диетолог Стив Беннетт: ультраобработанные углеводы вызывают резкий рост глюкозы
Сын Децла Антоний Толмацкий не может слушать треки отца из-за болезненных воспоминаний
Овощеводы уточнили, что спелая тыква имеет яркий цвет, твёрдую кожицу и глухой звук
Сан-Панталео на Сардинии стал гастрономическим направлением с рестораном Michelin
Ветеринар Шеляков: стрижка длинношерстных кошек снижает риск перегрева
Цвет кислотной зелени не подходит для спальни, но стимулирует в рабочем кабинете
Science in Medical Data: оптимальная физическая нагрузка омолаживает мозг
Рекомпозиция тела сочетает кардио, силовые тренировки и правильное питание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.