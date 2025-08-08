Индии грозит нефтяной шок: отказ от российского импорта обойдётся в миллиарды

Госбанк Индии: отказ от импорта нефти из России повысит затраты на энергоносители до $12 млрд в год

Согласно анализу Государственного банка Индии (SBI), отказ Индии от закупок российской нефти приведет к значительному увеличению затрат на энергоносители.

Ожидается, что к 2026 году эти расходы вырастут на 9 миллиардов долларов, а в 2027 году — почти на 12 миллиардов, что создаст серьезные экономические трудности для Индии.

В отчете SBI, цитируемом телеканалом NDTV, подчеркивается, что прекращение импорта российской нефти до конца 2026 финансового года может повлечь за собой рост затрат на топливо на 9 миллиардов долларов в 2026 году и на 11,7 миллиардов долларов в 2027 году. Аналитики SBI также прогнозируют, что такой сценарий может привести к увеличению цен на нефть как минимум на 10%.

Увеличение расходов Индии на импорт энергоносителей до 12 миллиардов долларов в год окажет существенное давление на экономику, что может отразиться на потребительских ценах.

Ранее США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары в связи с закупками российской нефти. Согласно указу президента США, аналогичные меры могут быть применены и к другим странам. В результате этого решения, общие тарифы на экспорт индийских товаров в США достигли 50%.

Президент США Дональд Трамп критикует Индию за зависимость от российского вооружения и за то, что она наряду с Китаем является крупным потребителем российских энергоресурсов. Он также утверждает, что высокие таможенные пошлины делают Индию невыгодным торговым партнером для США, пишет ТАСС.

МИД Индии отверг критику со стороны США и ЕС в связи с импортом российской нефти, указав на то, что западные страны ранее поощряли эту торговлю и сами являются покупателями энергоресурсов из России. Индийское внешнеполитическое ведомство выразило сожаление по поводу решения США ввести дополнительные пошлины, назвав их необоснованными и заявив, что Индия примет меры для защиты своих национальных интересов. Известно также, что поставки российской нефти в Индию продолжаются.

