Европа рискует потерять катарский газ: директива ЕС запускает цепь опасных событий

Reuters: Катар может прекратить поставки газа в Европу — реакция на директиву ЕС

Катарский министр энергетики Саад аль-Кааби выразил обеспокоенность в письме к бельгийскому правительству относительно последствий директивы ЕС о корпоративной устойчивости (CSDDD), вступившей в силу 25 июля.

Танкер с СПГ

Эта директива обязывает крупные компании, включая не входящие в ЕС с оборотом свыше 450 млн евро, контролировать свои цепочки поставок на предмет ущерба окружающей среде и нарушения прав человека, включая принудительный труд, под угрозой штрафов. Ожидается, что внедрение этих правил будет поэтапным до 2029 года, пишет Reuters.

Возмущение Катара связано с его зависимостью от экспорта ископаемого топлива и проблемами с трудовыми правами мигрантов. Аль-Кааби, занимающий также руководящие должности в государственной QatarEnergy, заявил, что при отсутствии изменений в CSDDD Катар может переориентироваться на альтернативные рынки за пределами ЕС. Он также подверг сомнению климатические цели директивы, подчеркнув отсутствие планов по достижению нулевых выбросов в ближайшем будущем.

Катар является крупным экспортером СПГ: в 2024 году было поставлено около 9,3 млрд кубических футов в сутки через Ормузский пролив, по данным Управления энергетической информации США. На фоне развития новых экспортных маршрутов и потепления отношений с Пакистаном у Катара появляются альтернативы, в то время как у Европы их меньше. Для обеспечения газоснабжения, не зависящего от России или Катара, ЕС может рассмотреть увеличение импорта из США или пересмотр своей политики в отношении атомной энергетики.

Следует отметить, что это не первый случай, когда Катар угрожает прекратить экспорт СПГ в Европу из-за CSDDD. Аль-Кааби ранее заявлял о нежелании работать в Европе, если это приведет к потере дохода из-за штрафных санкций.

Если Катар реализует свои угрозы, это может серьезно повлиять на энергетическую безопасность Европы. Хотя ЕС может заменить катарские поставки импортом из США, Нигерии, Алжира и Мозамбика, Катар также, вероятно, найдет альтернативных покупателей в Азии и на Ближнем Востоке. Однако его стремление к долгосрочным контрактам с ограничениями на перепродажу может оттолкнуть азиатских покупателей, таких как Япония и Южная Корея.

