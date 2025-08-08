18% не предел? ЦБ держит интригу вокруг дальнейшего снижения ключевой ставки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Экономика

Алексей Заботкин, заместитель председателя Центрального Банка, подчеркнул, что регулятор намерен проявлять осмотрительность при определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

Банк России в Твери
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License
Банк России в Твери

В процессе принятия решений о корректировке процентной ставки действия будут носить взвешенный характер с учетом всех поступающих данных. Особое внимание будет уделено анализу адаптации денежно-кредитных условий, включая динамику кредитования, и их воздействия на инфляционные процессы, отметил Заботкин в ходе онлайн-конференции в Telegram-канале Центробанка.

В июле Банк России скорректировал прогноз по среднегодовому значению ключевой ставки на 2025 год, понизив его до диапазона 18,8-19,6% с прежних 19,5-21,5%. Ожидается, что в период с 28 июля и до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет находиться в пределах 16,3-18% (в апреле прогнозировалось 18,8-21,8%). Прогноз по ставке на 2026 год также был снижен до 12-13% с 13-14%, а на 2027 год остался без изменений на уровне 7,5-8,5%, пишет "Интерфакс".

На заседании 25 июля ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки на 2 процентных пункта, установив её на уровне 18% годовых.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
