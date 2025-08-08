Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Баррель дешевеет: встреча Путина и Трампа изменит расстановку сил на рынке нефти

Цены на нефть упали: США и Россия готовят соглашение — Reuters
Экономика

В пятницу, 8 августа, наблюдалось снижение цен на нефть. Это обусловлено новостями о возможном соглашении между США и Россией, а также опасениями относительно экономического влияния вводимых пошлин.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

Фьючерсы на нефть Brent к 15:18 по Гринвичу достигли отметки в 66,36 доллара за баррель. Американская нефть WTI торговалась по 63,67 доллара за баррель.

Ожидается, что Brent упадет на 4,8% за неделю, а WTI — на 5,5%.

По данным Bloomberg News, Вашингтон и Москва стремятся к заключению соглашения о прекращении конфликта на Украине, которое узаконит контроль России над территориями, занятыми в ходе СВО.

Reuters cообщает, что представители США и России работают над согласованием условий для возможной встречи на высшем уровне между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, запланированной уже на следующей неделе.

Перспектива дипломатического урегулирования конфликта на Украине может привести к ослаблению санкций против России, что происходит на фоне растущей напряженности в торговых отношениях между Трампом и импортерами российской нефти.

Трамп пригрозил Индии повышением пошлин в случае продолжения закупок российской нефти, а также заявил, что Китай может столкнуться с аналогичными мерами.

Аналитики ANZ Bank отметили, что в четверг вступили в силу повышенные пошлины США на импорт из ряда стран, что вызывает обеспокоенность по поводу экономической активности и спроса на нефть.

Трамп также заявил о намерении назначить Стивена Мирана на вакантное место в Федеральной резервной системе, что усилило ожидания более мягкой политики в будущем. Снижение процентных ставок может стимулировать экономический рост и спрос на нефть.

Доллар укрепился, но готовится к недельному падению, что негативно влияет на спрос на нефть со стороны иностранных покупателей.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
