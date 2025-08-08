Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Гордон опубликовала видео с Полиной Дибровой и женой Товстика на фоне скандала
Наказание не влияет на поведение кошек — подтверждено зоопсихологами
Только 4% новых автомобилей в США в 2026 году будут с МКПП — полный список моделей
Использование крахмала или хлеба укрепляет структуру мясных котлет — рекомендации поваров
Садоводы используют раствор дрожжей и сахара для быстрого компостирования
Цены на нефть упали: США и Россия готовят соглашение — Reuters
Вечер без уведомлений и экранов снижает стресс и улучшает засыпание
Кумир женщин Стас Михайлов отдал замуж дочь Еву
Погребняк заявила, что Дибров должен был понимать риски, беря в жёны юную девушку

Фальшивые деньги уходят в прошлое: в Челябинской области подделки не в моде

Банк России: в Челябинской области наблюдается снижение поддельных банкнот в 2025 году
1:22
Экономика

В первом полугодии 2025 года в банковской системе Челябинской области было зафиксировано 26 фальшивых денежных знаков. Этот показатель значительно, почти в три раза, уступает аналогичному периоду предыдущего года.

Банкнота Банка России номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года
Фото: cbr.ru is licensed under free more info
Банкнота Банка России номиналом 5000 рублей выпуска 2023 года

По информации, предоставленной Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России, наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению числа поддельных банкнот в течение последних пяти лет. В начале текущего года в регионе было обнаружено 14 фальшивых купюр номиналом в 1000 рублей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее, пишет kursdela.biz.

Кроме того, было выявлено семь поддельных пятитысячных банкнот образца 1997 года. За первые шесть месяцев 2024 года было изъято 40 подобных фальшивок. Среди обнаруженных подделок также присутствовали две банкноты номиналом 500 рублей.

Стоит отметить, что Банк России постепенно обновляет дизайн купюр номиналом 1000 и 5000 рублей, добавляя новые изображения. На одной из обновленных купюр можно увидеть скульптурную композицию "Сказ об Урале", расположенную в Челябинске.

Уточнения

Сказ об Урале — скульптурная композиция на Привокзальной площади в городе Челябинске, символ Урала. Идея создания монумента «Сказ об Урале» возникла у Виталия Зайкова ещё в те времена, когда он жил в Петербурге, благодаря сказам Павла Бажова. Урал звал художника не только как отчий дом, но и как край, с которым у него был связан один из самых серьёзных творческих замыслов. Мысль о «Сказе» постоянно преследовала художника. Поиск образа и работа над ним заняли долгих шесть лет.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Банк России: в Челябинской области наблюдается снижение поддельных банкнот в 2025 году
Орбан призвал лидеров ЕС провести саммит с Путиным до российско-американской встречи
Зоологи: кошки шипят при стрессе, чтобы избежать конфликта с собакой
Индия, Китай и Бразилия отказались сокращать закупки российской нефти, Россия вышла из ракетного моратория
Автоэксперты: плавное вождение снижает расход топлива на 10–15%
Гигантский бюст Илона Маска колесит по национальным паркам США
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
В ЦБ напомнили, почему невозможен запрет на снятие наличных
Одигитрия помогает не по требованию, а по вере — отец Андрей (Сапунов) о Смоленской иконе Божией Матери
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.