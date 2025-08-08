Фальшивые деньги уходят в прошлое: в Челябинской области подделки не в моде

Банк России: в Челябинской области наблюдается снижение поддельных банкнот в 2025 году

В первом полугодии 2025 года в банковской системе Челябинской области было зафиксировано 26 фальшивых денежных знаков. Этот показатель значительно, почти в три раза, уступает аналогичному периоду предыдущего года.

По информации, предоставленной Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России, наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению числа поддельных банкнот в течение последних пяти лет. В начале текущего года в регионе было обнаружено 14 фальшивых купюр номиналом в 1000 рублей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее, пишет kursdela.biz.

Кроме того, было выявлено семь поддельных пятитысячных банкнот образца 1997 года. За первые шесть месяцев 2024 года было изъято 40 подобных фальшивок. Среди обнаруженных подделок также присутствовали две банкноты номиналом 500 рублей.

Стоит отметить, что Банк России постепенно обновляет дизайн купюр номиналом 1000 и 5000 рублей, добавляя новые изображения. На одной из обновленных купюр можно увидеть скульптурную композицию "Сказ об Урале", расположенную в Челябинске.

