1:59
Экономика

В июле китайский экспорт продемонстрировал неожиданный рост, превзойдя прогнозы аналитиков.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Производители использовали временное ослабление торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном, чтобы увеличить поставки в страны Юго-Восточной Азии в преддверии возможного ужесточения американских тарифов.

Согласно данным таможенной службы, опубликованным в четверг, экспорт из Китая увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Действие торгового "перемирия" между двумя крупнейшими мировыми экономиками подходит к концу на следующей неделе.

Импорт также показал положительную динамику, увеличившись на 4,1%, что оказалось выше прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 1,0%. Предыдущий рост в июне составил 1,1%. Это указывает на укрепление внутреннего спроса, поскольку власти предпринимают меры для стимулирования потребительских расходов.

По словам Сюй Тяньчэня, главного экономиста Economist Intelligence Unit, рынки Юго-Восточной Азии играют все более значимую роль в торговле между США и Китаем. Он также отметил, что Дональд Трамп стремится ограничить не только транзитные поставки, но и импорт сырья и комплектующих из Китая в страны АСЕАН, которые затем экспортируют готовую продукцию в США.

В то время как экспорт Китая в США сократился на 21,67% в годовом исчислении, поставки в страны АСЕАН выросли на 16,59% за тот же период.

Прогнозируется значительное замедление роста экспорта во второй половине года из-за высоких пошлин, возможного возобновления жестких мер со стороны США и ухудшения отношений с ЕС.

Уточнения

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) (англ. Association of South East Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН образована 8 августа 1967 года в Бангкоке вместе с подписанием «Декларации АСЕАН», более известной как «Бангкокская декларация».

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
