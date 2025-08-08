79 567 рублей за тонну: что будет с ценами на бензин дальше

Рост цен на бензин опережает инфляцию: что говорят в Минэнерго

В ближайшие дни выпадающие объемы производства автомобильного бензина из-за незапланированных ремонтов будут компенсированы.

Минэнерго сообщает, что доставка топлива осуществляется в приоритетном режиме, и проблем с ее скоростью нет.

По информации министерства, ведутся восстановительные работы, вводятся резервные установки первичной и вторичной переработки, и увеличиваются объемы переработки нефти на ряде НПЗ. Дополнительный объем топлива, в связи с запретом на экспорт бензина, будет направлен на биржевые продажи и мелкий опт.

Минэнерго уверяет, что внутренний рынок бензина полностью обеспечен. Производство и отгрузки бензина на внутренний рынок с начала года стабильно превышали показатели 2024 года, и запасы находятся на необходимом уровне.

Эти заявления сделаны на фоне рекордов роста цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Бензин марки "Премиум-95" подорожал на 0,95%, достигнув 79,567 тыс. рублей за тонну, а Аи-92 — на 1,04%, до 68,321 тыс. рублей за тонну, приближаясь к рекорду.

В розничной продаже бензин также дорожает: с начала 2025 года его стоимость на АЗС выросла на 4,9%, что превышает инфляцию за тот же период (4,37%). Рост цен на бензин в рознице опережает инфляцию уже вторую неделю подряд, пишет ТАСС.

