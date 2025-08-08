Кредитная арифметика: когда лучше гасить досрочно

Россиянам с кредитами по низким ставкам не стоит гасить досрочно, пока ключевая ставка Центробанка на уровне 18%.
Экономист Ольга Гогаладзе советует использовать свободные средства для инвестиций, чтобы заработать больше денег, а потом уже направить их на погашение долга.
Если же у вас кредит под 20-25%, лучше расплачиваться с ним как можно быстрее, чтобы меньше переплачивать. Особенно осторожно стоит относиться к микрофинансовым организациям, так как у них высокие проценты. Часто люди не читают условия займов и удивляются, когда долги накапливаются.
По информации Центробанка, банки в 80% случаев отказывают в реструктуризации кредитов и предоставлении кредитных каникул. В апреле-июне 2025 года только 20% заявок на реструктуризацию долгов были одобрены, в то время как годом ранее этот показатель составлял 31%, пишет РИАМО.
Реструктуризация долга — пересмотр условий обслуживания долга (процента кредита, суммы, сроков возврата и др.). В общем смысле реструктуризация актуальна, когда появляется угроза банкротства заемщика, то есть его неспособности произвести погашение долговых обязательств в соответствии с первоначальными условиями его предоставления.
