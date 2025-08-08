Доходы падают, расходы растут: насколько опасен дефицит бюджета России

Бюджетный дефицит в России превысил план

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле дефицит федерального бюджета увеличился на 1,2 трлн рублей и достиг к концу семи месяцев 4,9 трлн рублей, что превысило годовой план.

Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info Деньги

Отставание доходов от расходов составило 2,2% ВВП, тогда как в первом полугодии этот показатель был 1,7% ВВП.

За период с января по июль 2025 года доходы бюджета составили 20,3 трлн рублей, что на 2,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основной рост обеспечен ненефтегазовыми поступлениями, увеличившимися на 14% до 14,8 трлн рублей, благодаря росту НДС на 6,9% до 7,8 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы сократились на 18,5%, составив 5,5 трлн рублей, что связано со снижением цен на нефть Urals и укреплением рубля, пишет argumenti.ru.

Расходы за тот же период возросли на 20,8% по сравнению с 2024 годом, достигнув 25,2 трлн рублей. Темпы роста расходов остаются стабильными с апреля, хотя в начале года наблюдалось ускоренное финансирование.

Текущий дефицит уже превысил скорректированный в июне показатель в 3,8 трлн рублей (1,7% ВВП), что предполагает необходимость внесения изменений в закон о бюджете осенью, как ранее предупреждал министр финансов Антон Силуанов.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.