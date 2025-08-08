Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аэрофлот запускает рейсы во вьетнамский Нячанг из Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока
Запахи, звуки и визуальные ориентиры помогают кошкам возвращаться домой
Тимати стал отцом в третий раз: Валентина Иванова родила дочь
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Малиновый сок для зимнего хранения — классический рецепт с сиропом и процеживанием
Автомобиль дергается при переключении передач: не спешите винить коробку
Гастроэнтеролог: спиртное допустимо при кишечной инфекции только в одном случаев
Волочкова прокомментировала инцидент в самолёте и назвала свои ноги священными
Ассоциация развития модульного строительства: производительность выросла до 30%

Доходы падают, расходы растут: насколько опасен дефицит бюджета России

Бюджетный дефицит в России превысил план
1:47
Экономика

В июле дефицит федерального бюджета увеличился на 1,2 трлн рублей и достиг к концу семи месяцев 4,9 трлн рублей, что превысило годовой план.

Деньги
Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info
Деньги

Отставание доходов от расходов составило 2,2% ВВП, тогда как в первом полугодии этот показатель был 1,7% ВВП.

За период с января по июль 2025 года доходы бюджета составили 20,3 трлн рублей, что на 2,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основной рост обеспечен ненефтегазовыми поступлениями, увеличившимися на 14% до 14,8 трлн рублей, благодаря росту НДС на 6,9% до 7,8 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы сократились на 18,5%, составив 5,5 трлн рублей, что связано со снижением цен на нефть Urals и укреплением рубля, пишет argumenti.ru.

Расходы за тот же период возросли на 20,8% по сравнению с 2024 годом, достигнув 25,2 трлн рублей. Темпы роста расходов остаются стабильными с апреля, хотя в начале года наблюдалось ускоренное финансирование.

Текущий дефицит уже превысил скорректированный в июне показатель в 3,8 трлн рублей (1,7% ВВП), что предполагает необходимость внесения изменений в закон о бюджете осенью, как ранее предупреждал министр финансов Антон Силуанов.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Когда сон кошки — отдых, а когда — симптом: учимся различать по позам и поведению
Последние материалы
Наклоны, скрутки и поза ребенка улучшают качество сна — рекомендации фитнес-экспертов
Посадка клубники в августе требует обязательного укрытия до заморозков
Упражнение с меткой на стекле снижает нагрузку на глаза при работе с гаджетами — офтальмолог Павлова
Дерматолог Сафонова назвала виды родинок, которые нужно срочно показать врачу
Археологи нашли в Лондондерри неолитические дома возрастом 5800 лет
Тренеры опровергли миф о необходимости закрывать углеводное окно после тренировок
Беппу — главный онсен-курорт Японии с семью термальными источниками — гиды
Почему кошки спят большую часть суток: комментарий ветеринара Сергея Середы
Виктория Исакова опубликовала фото с дочерью после смерти Юрия Мороза
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.