Доллар сдает оборону, но евро пока боится наступать: началась тихая валютная война

Сегодня американский доллар — безусловный лидер среди резервных валют. Он правит десятилетиями, поддерживаемый мощью экономики США, глубиной финансовых рынков, устойчивой политикой ФРС и "базой" в виде МВФ и Всемирного банка. Но всё чаще задаются вопросом: а не пришло ли время евро?
"Попытки инвесторов сбалансировать риски, сконцентрированные в американской валюте, проявляются и в росте интереса к евро", — отмечает управляющий директор Газпромбанк Private Егор Сусин.
Роль доллара сегодня начинает давать трещины. Причин — несколько.
На этом фоне инвесторы ищут альтернативы. Это выражается в:
Европейский Центробанк (ЕЦБ) уже начал публично продвигать евро как возможную замену доллару.
"Евро может стать жизнеспособной альтернативой доллару, принеся 20 странам — членам блока огромные выгоды", — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.
И действительно, еврозона — мощный экономический блок.
Несмотря на потенциал, евро сталкивается с рядом серьёзных проблем.
1. Финансовая система раздроблена:
2. Политическая разобщённость:
3. Отсутствие суверенитета:
4. Энергетическая уязвимость:
5. Технологическое отставание:
6. Бюрократия и закрытость.
Формально ЕС открыт для инвестиций, но на практике:
Сегодня действительно открывается окно возможностей для евро:
Однако для долгосрочной победы евро этого недостаточно. Нужны масштабные реформы:
Но всё это упирается в политическую волю. А её, как показывает история ЕС, явно не хватает.
У евро есть шанс усилить свои позиции, особенно на фоне "качественной деградации доллара". Но пока Европа не преодолеет внутреннюю разобщённость, её валюта так и останется на втором месте.
Момент евро возможен, однако он требует не только экономических, но и политических решений, которые пока под большим вопросом.
