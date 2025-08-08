Доллар сдает оборону, но евро пока боится наступать: началась тихая валютная война

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:53
Экономика

Сегодня американский доллар — безусловный лидер среди резервных валют. Он правит десятилетиями, поддерживаемый мощью экономики США, глубиной финансовых рынков, устойчивой политикой ФРС и "базой" в виде МВФ и Всемирного банка. Но всё чаще задаются вопросом: а не пришло ли время евро?

Доллар Евро
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Доллар Евро

"Попытки инвесторов сбалансировать риски, сконцентрированные в американской валюте, проявляются и в росте интереса к евро", — отмечает управляющий директор Газпромбанк Private Егор Сусин.

Что происходит с долларом

Роль доллара сегодня начинает давать трещины. Причин — несколько.

  • Торговые войны, развязанные при администрации Дональда Трампа, подрывают доверие к США как к партнёру.
  • Республиканские инициативы по введению налогов на иностранных инвесторов, чья налоговая политика кажется Вашингтону "дискриминационной".
  • Фискальные проблемы и рост американского долга.
  • Непредсказуемость политики США, особенно на фоне выборных циклов.

На этом фоне инвесторы ищут альтернативы. Это выражается в:

  • росте цен на золото;
  • одновременном падении доллара и американских облигаций;
  • перераспределении капиталов.

Почему евро — кандидат

Европейский Центробанк (ЕЦБ) уже начал публично продвигать евро как возможную замену доллару.

"Евро может стать жизнеспособной альтернативой доллару, принеся 20 странам — членам блока огромные выгоды", — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

И действительно, еврозона — мощный экономический блок.

  • ВВП превысил €15 трлн в 2024 году — сравнимо с США.
  • Евро занимает второе место в мире по доле в резервах центральных банков — около 20% (данные МВФ).
  • У блока единая валюта, прозрачные правила для торговли и инвестиций, а также независимая монетарная политика.

Но всё не так просто

Несмотря на потенциал, евро сталкивается с рядом серьёзных проблем.

1. Финансовая система раздроблена:

  • в США основой являются облигации;
  • в Европе система банкоцентрична;
  • нет единого долгового инструмента — каждый выпуск суверенных бондов привязан к конкретной стране;
  • долговой кризис 2010-х показал, насколько уязвима такая конструкция.

2. Политическая разобщённость:

  • конфликты между Севером и Югом ЕС по вопросам фискальной дисциплины;
  • Италия, несмотря на регулярные нарушения Пакта стабильности и роста, не сталкивается с серьёзными последствиями;
  • это подрывает доверие к макроэкономической устойчивости еврозоны.

3. Отсутствие суверенитета:

  • военная зависимость от США;
  • оборонные бюджеты стран ЕС в среднем ниже 2% ВВП;
  • геополитическая слабость на фоне усиления конфликтов.

4. Энергетическая уязвимость:

  • зависимость от импорта энергоносителей;
  • переход на зелёную энергетику идёт, но не завершён;
  • это снижает конкурентоспособность и создаёт геополитические риски.

5. Технологическое отставание:

  • Европа уступает США и Китаю в ИИ, полупроводниках, биотехнологиях;
  • это делает евро менее привлекательным для инвесторов, ищущих перспективные активы.

6. Бюрократия и закрытость.

Формально ЕС открыт для инвестиций, но на практике:

  • усиленный контроль над покупкой стратегических активов;
  • сложные механизмы одобрения сделок;
  • низкая гибкость — особенно по сравнению с американскими регуляторами.

Момент евро: реальность или миф

Сегодня действительно открывается окно возможностей для евро:

  • ослабление доверия к доллару;
  • уход инвесторов в более предсказуемые валюты;
  • возможность перераспределения резервов центробанков.

Однако для долгосрочной победы евро этого недостаточно. Нужны масштабные реформы:

  • создание единого рынка еврооблигаций;
  • фискальная интеграция и общая налоговая политика;
  • энергетическая, военная и технологическая независимость.

Но всё это упирается в политическую волю. А её, как показывает история ЕС, явно не хватает.

Главный вывод

У евро есть шанс усилить свои позиции, особенно на фоне "качественной деградации доллара". Но пока Европа не преодолеет внутреннюю разобщённость, её валюта так и останется на втором месте.

Момент евро возможен, однако он требует не только экономических, но и политических решений, которые пока под большим вопросом.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

Мирово́е хозя́йство (или Всеми́рное хозя́йство, или Мирова́я эконо́мика) — совокупность исторически сложившихся в результате общественного разделения труда отдельных отраслей хозяйства, связанных между собой системой международного разделения труда и международных экономических отношений.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
