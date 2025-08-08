Доллар сдает оборону, но евро пока боится наступать: началась тихая валютная война

Евро может усилить позиции на фоне ослабления доверия к доллару — ЕЦБ

Сегодня американский доллар — безусловный лидер среди резервных валют. Он правит десятилетиями, поддерживаемый мощью экономики США, глубиной финансовых рынков, устойчивой политикой ФРС и "базой" в виде МВФ и Всемирного банка. Но всё чаще задаются вопросом: а не пришло ли время евро?

"Попытки инвесторов сбалансировать риски, сконцентрированные в американской валюте, проявляются и в росте интереса к евро", — отмечает управляющий директор Газпромбанк Private Егор Сусин.

Что происходит с долларом

Роль доллара сегодня начинает давать трещины. Причин — несколько.

Торговые войны, развязанные при администрации Дональда Трампа , подрывают доверие к США как к партнёру.

, подрывают доверие к США как к партнёру. Республиканские инициативы по введению налогов на иностранных инвесторов, чья налоговая политика кажется Вашингтону "дискриминационной".

Фискальные проблемы и рост американского долга.

Непредсказуемость политики США, особенно на фоне выборных циклов.

На этом фоне инвесторы ищут альтернативы. Это выражается в:

росте цен на золото;

одновременном падении доллара и американских облигаций;

перераспределении капиталов.

Почему евро — кандидат

Европейский Центробанк (ЕЦБ) уже начал публично продвигать евро как возможную замену доллару.

"Евро может стать жизнеспособной альтернативой доллару, принеся 20 странам — членам блока огромные выгоды", — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

И действительно, еврозона — мощный экономический блок.

ВВП превысил €15 трлн в 2024 году — сравнимо с США.

Евро занимает второе место в мире по доле в резервах центральных банков — около 20% (данные МВФ).

У блока единая валюта, прозрачные правила для торговли и инвестиций, а также независимая монетарная политика.

Но всё не так просто

Несмотря на потенциал, евро сталкивается с рядом серьёзных проблем.

1. Финансовая система раздроблена:

в США основой являются облигации;

в Европе система банкоцентрична;

нет единого долгового инструмента — каждый выпуск суверенных бондов привязан к конкретной стране;

долговой кризис 2010-х показал, насколько уязвима такая конструкция.

2. Политическая разобщённость:

конфликты между Севером и Югом ЕС по вопросам фискальной дисциплины;

Италия, несмотря на регулярные нарушения Пакта стабильности и роста, не сталкивается с серьёзными последствиями;

это подрывает доверие к макроэкономической устойчивости еврозоны.

3. Отсутствие суверенитета:

военная зависимость от США;

оборонные бюджеты стран ЕС в среднем ниже 2% ВВП;

геополитическая слабость на фоне усиления конфликтов.

4. Энергетическая уязвимость:

зависимость от импорта энергоносителей;

переход на зелёную энергетику идёт, но не завершён;

это снижает конкурентоспособность и создаёт геополитические риски.

5. Технологическое отставание:

Европа уступает США и Китаю в ИИ, полупроводниках, биотехнологиях;

это делает евро менее привлекательным для инвесторов, ищущих перспективные активы.

6. Бюрократия и закрытость.

Формально ЕС открыт для инвестиций, но на практике:

усиленный контроль над покупкой стратегических активов;

сложные механизмы одобрения сделок;

низкая гибкость — особенно по сравнению с американскими регуляторами.

Момент евро: реальность или миф

Сегодня действительно открывается окно возможностей для евро:

ослабление доверия к доллару;

уход инвесторов в более предсказуемые валюты;

возможность перераспределения резервов центробанков.

Однако для долгосрочной победы евро этого недостаточно. Нужны масштабные реформы:

создание единого рынка еврооблигаций;

фискальная интеграция и общая налоговая политика;

энергетическая, военная и технологическая независимость.

Но всё это упирается в политическую волю. А её, как показывает история ЕС, явно не хватает.

Главный вывод

У евро есть шанс усилить свои позиции, особенно на фоне "качественной деградации доллара". Но пока Европа не преодолеет внутреннюю разобщённость, её валюта так и останется на втором месте.

Момент евро возможен, однако он требует не только экономических, но и политических решений, которые пока под большим вопросом.

Уточнения

