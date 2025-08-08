Пустыня подбирается к сёлам и фермам: эти 28 регионов России теряют плодородие

84 миллиона гектаров. Именно столько российских земель сегодня подвержены процессу опустынивания. Эта цифра звучит тревожно, особенно если учесть, что проблема затрагивает более половины сельскохозяйственных территорий в некоторых регионах.
Наибольшая концентрация земель с высокой степенью опустынивания зафиксирована в Республике Калмыкия, Дагестане и Астраханской области. Только в этих трёх субъектах расположены основные площади полностью опустыненных земель — порядка 3,3 млн гектаров, превращённых в песчаные массивы.
"По данным Росреестра, из указанных 3,3 млн га большая часть земель, фактически 3 млн га, находятся в государственной и муниципальной собственности — половина из них расположена на территории Республики Калмыкия. К землям частной собственности относятся только площади чуть более 300 тыс. га. При этом большая часть из 3 млн га относится к землям сельхозназначения", — отметил заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин.
По данным Института космических исследований РАН, опустыниванию подвержены 28 субъектов Российской Федерации, где коэффициент увлажнения опускается ниже 0,65. Особенно остро ситуация стоит в 14 регионах, которые были выделены Федеральным научным центром агроэкологии РАН:
Таким образом, общая площадь земель, подверженных разной степени опустынивания, составляет около 84 млн га.
Сельское хозяйство оказывается под наибольшим ударом. Более 2,4 млн гектаров опустыненных территорий — это пастбища, подвергшиеся сильнейшему вытаптыванию. Примерно 133 тыс. гектаров приходится на пахотные земли.
"Основное, конечно, — это пастбища, и основная проблема — это вытаптывание плодородного слоя, это является, наверное, наиболее серьёзной проблемой с точки зрения распространения деградационных процессов", — отметил Разин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство".
Главные факторы, приводящие к опустыниванию:
Все это в совокупности ускоряет процесс превращения плодородной почвы в бесплодный песок.
Опусты́нивание — деградация земель в аридных, полуаридных и засушливых областях земного шара, вызванная как деятельностью человека (антропогенными причинами), так и природными факторами и процессами.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики Российской Федерации — России.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.