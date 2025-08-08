Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постковидный синдром снижает выносливость и когнитивные способности — данные Фрайбургского университета
ЛуАЗ-969 стал первым переднеприводным автомобилем в СССР — до ВАЗ-2108
Певица Жасмин рассказала о своём главном комплексе детства
CNN: шеф-повара Франции злоупотребляют властью на кухне
Лучшие натуральные скрабы для губ из простых ингредиентов
Фарс процветает, чем пошлее, тем больше сбор… — писала газета Русское слово 9 августа 1907 года
Кинолог Владимир Голубев: собаки могут видеть кошмары
Садоводы сеют шпинат, рукколу и укроп в августе для урожая осенью
Секреты стройности королевы Летиции: тренер назвал 3 главных правила

Пустыня подбирается к сёлам и фермам: эти 28 регионов России теряют плодородие

Опустыниванию подвержены 84 млн га в 28 регионах России — Минсельхоз
3:00
Экономика

84 миллиона гектаров. Именно столько российских земель сегодня подвержены процессу опустынивания. Эта цифра звучит тревожно, особенно если учесть, что проблема затрагивает более половины сельскохозяйственных территорий в некоторых регионах.

Пустыня
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пустыня

Где в России пустыня наступает быстрее всего

Наибольшая концентрация земель с высокой степенью опустынивания зафиксирована в Республике Калмыкия, Дагестане и Астраханской области. Только в этих трёх субъектах расположены основные площади полностью опустыненных земель — порядка 3,3 млн гектаров, превращённых в песчаные массивы.

"По данным Росреестра, из указанных 3,3 млн га большая часть земель, фактически 3 млн га, находятся в государственной и муниципальной собственности — половина из них расположена на территории Республики Калмыкия. К землям частной собственности относятся только площади чуть более 300 тыс. га. При этом большая часть из 3 млн га относится к землям сельхозназначения", — отметил заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин.

Масштаб проблемы по регионам

По данным Института космических исследований РАН, опустыниванию подвержены 28 субъектов Российской Федерации, где коэффициент увлажнения опускается ниже 0,65. Особенно остро ситуация стоит в 14 регионах, которые были выделены Федеральным научным центром агроэкологии РАН:

  • 59 млн га — земли с слабой степенью опустынивания;
  • 15 млн га — со средней степенью;
  • 10 млн га — с высокой степенью деградации.

Таким образом, общая площадь земель, подверженных разной степени опустынивания, составляет около 84 млн га.

Кто и как страдает от опустынивания

Сельское хозяйство оказывается под наибольшим ударом. Более 2,4 млн гектаров опустыненных территорий — это пастбища, подвергшиеся сильнейшему вытаптыванию. Примерно 133 тыс. гектаров приходится на пахотные земли.

"Основное, конечно, — это пастбища, и основная проблема — это вытаптывание плодородного слоя, это является, наверное, наиболее серьёзной проблемой с точки зрения распространения деградационных процессов", — отметил Разин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство".

Почему это происходит

Главные факторы, приводящие к опустыниванию:

  • снижение уровня увлажнения почвы;
  • чрезмерная нагрузка на пастбища;
  • неправильное землепользование;
  • ветровая и водная эрозия.

Все это в совокупности ускоряет процесс превращения плодородной почвы в бесплодный песок.

Уточнения

Опусты́нивание — деградация земель в аридных, полуаридных и засушливых областях земного шара, вызванная как деятельностью человека (антропогенными причинами), так и природными факторами и процессами.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики Российской Федерации — России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Популярное
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё

А что, если мы живём внутри чёрной дыры? Гипотеза, которую обсуждают учёные, объясняет загадки Вселенной — и заставляет пересмотреть саму реальность.

Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Переплатить или пожалеть: какую Mazda выбрать, чтобы не остаться на обочине
Прощай, усталость: этот японский метод ходьбы подарит вам энергию и здоровье после 60
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Динозавров уничтожил не огонь: раскрыт настоящий механизм вымирания
Последние материалы
Садоводы сеют шпинат, рукколу и укроп в августе для урожая осенью
Секреты стройности королевы Летиции: тренер назвал 3 главных правила
Жертвы Booking.com: как запутанная программа лояльности лишает потребителей важной информации
Опустыниванию подвержены 84 млн га в 28 регионах России — Минсельхоз
Кофейная гуща как средство очистки унитаза может повредить трубы — сантехники
Куриная печень в сметанном соусе: вкусное блюдо на вашем столе
Система отключения цилиндров экономит до 7,5% топлива — данные Минэнерго США
Ожирение связано с нарушением действия инсулина в мозге — данные Университетской клиники Тюбингена
Пляжный стиль 2025: как собрать модный отпускной гардероб
Школьники из России триумфально выступили на Международной олимпиаде по ИИ в Китае
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.