Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модные способы подвернуть джинсы стильно: приемы с булавками, шнурками и цепочками
Садовод Яньшина рассказала, когда убирать лук с грядки на хранение
Использование картонных и газетных слоев помогает снизить рост сорняков на грядках
Дочь Даны Борисовой призналась, что мама стала причиной её любви к пластике
Фёдор Конюхов прошёл через точку Немо — самое удалённое место на Земле
Соль, сода и масло устранят неприятный запах из раковины
Свёкла, кофе и правильный плейлист сделают ваши тренировки в 2 раза эффективнее — тренер Сидни Йоманс
Загадочное наследие Акерсхуса: сказочное место в Норвегии, которое стоит увидеть
Ветеринары призвали хвалить кошку после стрижки когтей

Снижение ставки Центробанком запустит ценовой бум? Вторичный рынок жилья замер в ожидании

Цены на вторичное жильё в России начнут расти при снижении ключевой ставки до 12–14% — аналитики РГР
1:49
Экономика

Аналитик Российской гильдии риелторов Эльвира Епишина сообщает, что в российских городах намечается рост цен на вторичное жилье. Однако квартиры начнут дорожать более активно, когда ключевая ставка снизится до 12-14%.

пара в помещении
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пара в помещении

В настоящее время цены на вторичку остаются на одном уровне, изменения варьируются в пределах 0,5-1,5% в месяц, что говорит о стагнации рынка.

За второй квартал этого года цены на вторичные квартиры снизились в 11 исследуемых городах, а в 25 оставались стабильными, даже с учетом падения спроса. Рост цен в региональных центрах за квартал не превышает 2-4%, пишет aif.ru.

Владельцы вторичных квартир не спешат их продавать, и на рынке стало меньше предложений. Руководитель агентства "Rich Недвижимость" Олег Бендриков отметил, что цены на вторичное жилье начнут расти после снижения ипотечных ставок этим летом. Однако в крупных банках ставки остаются около 20,8% с повышением первоначального взноса.

Если ключевая ставка ЦБ РФ снизится еще на 4-5%, кредиты могут подешеветь, и на рынок явится много покупателей, которые ранее не могли себе этого позволить. Эксперты советуют: покупателям стоит задуматься о покупке в ближайшие полгода, а продавцам — дождаться снижения ставки до 14-15%.

Кроме того, продолжат дешеветь объекты старого жилфонда, такие как хрущёвки и брежневки.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Домашние животные
Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Найдены живые организмы на глубине 9600 метров в Тихом океане
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
США готовят маршрут Трампа через Армению: реакция России и Ирана Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
На глубине почти 5 км заметили то, что лучше не тревожить — призрачный охотник в бездне
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Окно в мир: почему собаки так любят наблюдать за тем, что происходит за стеклом
Последние материалы
Россияне всё чаще готовят колбасу дома — тренд здорового питания
8 трендов, которые стоит избегать: рыбацкие сандалии, леопардовый принт и другие
Анфиса Чехова призналась, что ей не понравился первый поцелуй со Златопольским
Уксус, лимонный сок и сода удаляют загрязнения с керамической раковины без химии
Творческий Мюнхен: прогулка по району, который переосмыслил своё прошлое
Игра только для избранных: кто сможет позволить себе ПК в будущем
Ozon впервые зафиксировал чистую прибыль: детали финансового взлёта
Отдых для почвы — миф: длительное бездействие на участке может снизить урожай
Ротач: ролик для пресса — лучший инструмент для кора, активирует 7 групп мышц
В Британии призвали запретить зарядку электровелосипедов в домах после смертельных пожаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.