Снижение ставки Центробанком запустит ценовой бум? Вторичный рынок жилья замер в ожидании

Цены на вторичное жильё в России начнут расти при снижении ключевой ставки до 12–14% — аналитики РГР

Аналитик Российской гильдии риелторов Эльвира Епишина сообщает, что в российских городах намечается рост цен на вторичное жилье. Однако квартиры начнут дорожать более активно, когда ключевая ставка снизится до 12-14%.

В настоящее время цены на вторичку остаются на одном уровне, изменения варьируются в пределах 0,5-1,5% в месяц, что говорит о стагнации рынка.

За второй квартал этого года цены на вторичные квартиры снизились в 11 исследуемых городах, а в 25 оставались стабильными, даже с учетом падения спроса. Рост цен в региональных центрах за квартал не превышает 2-4%, пишет aif.ru.

Владельцы вторичных квартир не спешат их продавать, и на рынке стало меньше предложений. Руководитель агентства "Rich Недвижимость" Олег Бендриков отметил, что цены на вторичное жилье начнут расти после снижения ипотечных ставок этим летом. Однако в крупных банках ставки остаются около 20,8% с повышением первоначального взноса.

Если ключевая ставка ЦБ РФ снизится еще на 4-5%, кредиты могут подешеветь, и на рынок явится много покупателей, которые ранее не могли себе этого позволить. Эксперты советуют: покупателям стоит задуматься о покупке в ближайшие полгода, а продавцам — дождаться снижения ставки до 14-15%.

Кроме того, продолжат дешеветь объекты старого жилфонда, такие как хрущёвки и брежневки.

