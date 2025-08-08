Ozon превратила убытки в сотни миллионов прибыли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Онлайн-ретейлер Ozon впервые в своей истории зафиксировал чистую прибыль, не связанную с разовыми доходами.

Постамат Ozon
Фото: commons.wikimedia.org by Mayyskiyysergeyy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Постамат Ozon

Во втором квартале 2025 года прибыль составила 359 миллионов рублей, в то время как годом ранее компания терпела убыток в 28 миллиардов рублей.

Выручка Ozon за второй квартал выросла на 87% по сравнению с прошлым годом и составила 227,6 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA достиг рекорда в 39,2 миллиарда рублей. Выручка от e-com бизнеса увеличилась на 73% и составила 189,4 миллиарда рублей, а общий оборот (GMV), включая услуги, вырос на 51% до 958,4 миллиарда рублей.

Компания повысила прогнозы на 2025 год, ожидая скорректированную EBITDA на уровне 100-120 миллиардов рублей и рост оборота примерно на 40% в год. Основными факторами роста стали двукратное увеличение выручки от услуг и трехкратное увеличение процентной выручки от финтеха. Всё это позволило Ozon увеличить валовую прибыль в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 57,5 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
