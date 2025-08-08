Новый фронт борьбы за рынки нефти и газа? Америка планирует потеснить Россию

США намерены занять позиции России на азиатском рынке нефти и газа. Об этом заявил министр энергетики страны Крис Райт в эфире телеканала Fox Business.
По его словам, после того как Соединённые Штаты смогли существенно увеличить объёмы поставок в Европу на фоне снижения зависимости от российских энергоресурсов, сейчас Белый дом переключил внимание на Восток.
Райт отметил, что ранее именно Россия была крупнейшим поставщиком нефти и природного газа для Европы, однако американские компании смогли успешно заместить эти потоки. Теперь, по его словам, аналогичные переговоры ведутся с азиатскими странами.
Таким образом США планируют укрепить свои позиции и в этом стратегически важном регионе, расширяя географию экспорта и снижая влияние России в мировой энергетике.
