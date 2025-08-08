Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый фронт борьбы за рынки нефти и газа? Америка планирует потеснить Россию

США расширяют экспорт нефти и газа в Азию для снижения влияния России — Крис Райт
0:55
Экономика

США намерены занять позиции России на азиатском рынке нефти и газа. Об этом заявил министр энергетики страны Крис Райт в эфире телеканала Fox Business.

Нефте добыча
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефте добыча

По его словам, после того как Соединённые Штаты смогли существенно увеличить объёмы поставок в Европу на фоне снижения зависимости от российских энергоресурсов, сейчас Белый дом переключил внимание на Восток.

Райт отметил, что ранее именно Россия была крупнейшим поставщиком нефти и природного газа для Европы, однако американские компании смогли успешно заместить эти потоки. Теперь, по его словам, аналогичные переговоры ведутся с азиатскими странами.

Таким образом США планируют укрепить свои позиции и в этом стратегически важном регионе, расширяя географию экспорта и снижая влияние России в мировой энергетике.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

